De spektakulêre werjefte fan Earth's Airglow en moanne út 'e romte

In adembenemend byld út 'e romte hat it ynternet troch stoarm nommen, en toant de opmerklike skientme fan ús thúsplaneet. Fangen troch NASA's International Space Station (ISS) op 14 novimber, markeart dizze betoverende foto it betoverende 'airglow' fenomeen fan 'e ierde mei de moanne dy't sierlik krekt boppe skynt.

Airglow ferwiist nei de swakke útstjit fan ljocht troch de atmosfear fan 'e ierde yn 'e nacht. It bart as molekulen yn 'e sfear oerdeis opwekke wurde troch sinnestrieling en dan nachts dy enerzjy as gloeiend ljocht frijlitte. Hoewol it net mei it bleate each fan it oerflak sichtber is, hawwe astronauten oan board fan it ISS dit etheryske spektakel út 'e romte sjoen en binne freonlik genôch west om har ynspirearjende bylden mei ús te dielen.

De foto portrettearret de delikate dûns tusken de loftgloed fan 'e ierde en de serene gloed fan' e moanne. Mei't it atmosfearyske fenomeen fan 'e planeet de himel skildere mei in sêfte griene tint, foeget de moanne in ekstra touch fan elegânsje ta, en it tsjuster ferljochtsje mei syn sêfte glâns. De kontrast tusken de libbene loftgloed en it bleke ljocht fan 'e moanne skept in wirklik himelsk sêne - in fúzje fan kosmysk wûnder en rêst.

Dizze bûtengewoane foto lit net allinich de opmerklike skientme fan ús planeet sjen, mar biedt ek in nij perspektyf op 'e wiidweidichheden en wûnders fan it universum. It tsjinnet as in oantinken oan 'e ynspirearjende sights dy't allinich kinne wurde tsjûge fanút it útsjochpunt fan' e romte, wat ús gefoel fan nijsgjirrigens en wûnder opwekt.

FAQ:

F: Wat is airglow?

A: Airglow ferwiist nei de swakke útstjit fan ljocht troch de atmosfear fan 'e ierde yn' e nacht. It bart as molekulen yn 'e sfear oerdeis opwekke wurde troch sinnestrieling en dy enerzjy dêrnei nachts as gloeiend ljocht útstjitte.

F: Hoe is de ôfbylding makke?

A: De ôfbylding is makke troch NASA's International Space Station (ISS) op 14 novimber.

F: Kin loftglow sjoen wurde fanôf it ierdoerflak?

A: Nee, airglow is net sichtber mei it bleate each fan it oerflak. It kin lykwols wurde waarnommen en fêstlein troch astronauten út de romte.