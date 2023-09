Is de Aditya-L1 Solar Mission fan Yndia yn gefaar?

Gearfetting: NASA's Parker Solar Probe tsjinkaam koartlyn ien fan 'e machtichste sinnestoarmen dy't ea opnommen binne. Dit hat soargen makke oer de feiligens fan 'e earste sinne-missy fan Yndia, Aditya-L1. Saakkundigen leauwe lykwols dat Aditya-L1 wierskynlik net beynfloede wurdt troch sokke stoarmen fanwegen de ôfstân fan 'e sinne en de beskermjende maatregels dy't yn har ûntwerp nommen binne.

It romte-agintskip fan Yndia, ISRO, hat de sinnemissy Aditya-L1 mei súkses lansearre op 2 septimber 2023. It romteskip is ûnderweis nei syn einbestimming, it Lagrange 1 Point, dêr't it de sinne waarnimme sil. NASA's resinte blogpost markearre de moeting fan 'e Parker Solar Probe mei in sterke Coronal Mass Ejection (CME), as sinnestoarm. Hoewol dit fragen opropt oer de potinsjele bedriging foar Aditya-L1, bliuwe saakkundigen optimistysk oer har feiligens.

De moeting fan 'e Parker Solar Probe mei de CME wie in wichtich barren foar NASA, en levere weardefolle gegevens foar de wittenskiplike mienskip. De ôfstân tusken Aditya-L1 en de sinne, dy't mar 1.5 miljoen kilometer is yn ferliking mei de 6.9 ​​miljoen kilometer fan Parker Solar Probe, ferminderet it risiko lykwols signifikant. Derneist is Aditya-L1 konstruearre mei spesjale alloys en materialen om it te beskermjen tsjin ferskate gefaren, ynklusyf CME-wolken.

CME's binne massive útbarstingen fan 'e bûtenste sfear fan' e sinne dy't romtewaar kinne fersteure, sateletten, kommunikaasjesystemen, navigaasjetechniken beynfloedzje en sels stroomnetûnderbrekken op ierde feroarsaakje. De resinte CME ferpleatst stofdieltsjes oant seis miljoen kilometer fuort fan 'e sinne. Nettsjinsteande dizze potinsjele bedriging leauwe saakkundigen dat it ûntwerp en de ôfstân fan Aditya-L1 har oerlibjen sille soargje.

Ta beslút, wylst de Parker Solar Probe in krêftige sinnestoarm tsjinkaam, wurdt de Aditya-L1 sinne-missy net leaud yn direkte gefaar te wêzen. Mei de avansearre konstruksje fan it romteskip en ôfstân fan 'e sinne, wurdt ferwachte dat it alle potensjele CME's wjerstean sil en har missy trochgean om de sinne te observearjen.

boarnen:

- NASA Parker Solar Probe

- Indian Space Research Organisation (ISRO)