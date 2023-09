New Horizons en Hubble Telescope Team Up om Uranus en Neptunus te observearjen

De romtesonde New Horizons, ferneamd om syn bypass fan Pluto yn 2015, giet op in nije missy om Uranus en Neptunus te observearjen. Dizze twa fiere planeten binne de minst besochte yn ús sinnestelsel en biede in unike kâns foar wittenskippers om mear ynformaasje oer har te sammeljen. Om te helpen yn dit stribjen, berikt NASA amateurastronomen om har observaasjes fan Uranus en Neptunus yn te tsjinjen.

Allinnich Voyager 2 hat Uranus en Neptunus yn it ferline koart besocht, wêrtroch't de ynformaasje dy't wy oer dizze planeten hawwe beheind. New Horizons jout lykwols in efterútsichtend werjefte fan 'e planeten fanút har posysje yn 'e Kuiperbelt, dêr't Pluto wennet. De Hubble Space Telescope sil de ferljochte kanten fan 'e planeten observearje, wylst New Horizons foto's sil fange fan har tsjustere kanten, mei de sinne yn' e fierte.

Amateurobservaasjes binne krúsjaal foar it skilderjen fan in folslein byld fan 'e planeten, om't se skaaimerken kinne folgje lykas heldere funksjes yn' e atmosfearen fan Uranus en Neptunus. Mei beheinde observaasjetiid foar New Horizons en Hubble kinne amateurgegevens trochgean mei it ferbetterjen fan ús begryp fan dizze fiere wrâlden.

Om by te dragen kinne amateurastronomen har bylden fan Uranus en Neptunus online pleatse mei de hashtag #NHIceGiants op X (eartiids bekend as Twitter) of Facebook. As alternatyf kinne ôfbyldings online wurde yntsjinne mei relevante ynformaasje lykas de datum, tiid en brûkte filterbânpass.

Uranus en Neptunus binne op it stuit it grutste part fan 'e nacht sichtber, mei Uranus dy't opkomt en letter set as Neptunus. Uranus is te finen yn it stjerrebyld Aries tusken Jupiter en de Plejaden, wylst Neptunus yn it súdwesten fan de Fisken leit. It observearjen fan dizze fiere planeten freget geduld en in teleskoop fan goede grutte, mar de muoite is it wurdich om ús kennis fan 'e fierste wrâlden fan it sinnestelsel te ferbetterjen.

boarnen:

- NASA

- TheSkyX