NASA-missy lannen yn 'e FS mei ûnbidige asteroïde-samples

NASA's OSIRIS-REx romtesonde is mei súkses yn 'e FS lâne mei "ûnrêste" samples sammele fan it oerflak fan 'e Bennu asteroïde yn 2020. It romteskip, lansearre yn 2016, wie diel fan 'e earste missy fan NASA om samples te sammeljen fan in asteroïde.

De samples, beskreaun troch NASA as "ûnrêst materiaal fan Bennu," wurde leaud dat se wittenskippers in unyk finster biede yn 'e iere formaasje fan it sinnestelsel sawat 4.5 miljard jier lyn. Bennu, ûntdutsen troch NASA yn 1999, wurdt rûsd ûntstien binnen de earste 10 miljoen jier fan de formaasje fan it sinnestelsel. It hat in diameter fan sawat 490m en waacht 85.5 miljoen ton.

It romtesonde OSIRIS-REx kaam yn oktober 2020 koart op Bennu's oerflak om it monster te sammeljen foardat de asteroïde fuortstuts. De samples waarden soarchfâldich opslein en beskerme tidens de reis fan it romteskip werom nei de ierde.

Bennu, dy't elke seis jier tichtby de ierde foarby komt, hat trije nauwe moetings hân mei ús planeet yn 1999, 2005 en 2011. Yn 2021 warskôgen wittenskippers fan it OSIRIS-REx-team dat der in mooglikheid is dat Bennu yn 'e baan fan 'e ierde driuwt en botsing mei ús planeet oant septimber 2182. De samling samples fan dizze missy fan Bennu sil helpe by fierder ûndersyk en begryp fan har komposysje en mooglike ynfloed op ierde.

De komst fan it OSIRIS-REx-romteskip mei de samples is in wichtige prestaasje foar NASA, en biedt wittenskippers ûnskatbere wearde materiaal foar stúdzje. Dizze samples hâlde de kaai foar it ûntsluten fan 'e geheimen fan' e iere skiednis fan ús sinnestelsel, ljocht skine op 'e formaasje fan' e sinne en planeten.

boarnen:

- NASA

- Ofbyldingboarne: [boarnenamme]