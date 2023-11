De krusing fan muzyk en de kosmos: Astronomy oersette yn keunst

De skientme en mystearjes fan 'e nachtlike himel hawwe lang de ferbylding fan' e minskheid fêstlein. Benammen keunstners hawwe faak ynspiraasje fûn yn 'e wiidweidichens en kompleksiteit fan 'e kosmos. Wylst teleskopen lykas it Chandra X-ray Observatory, Hubble en Spitzer in avansearre begryp fan it universum hawwe levere, bliuwt de allure fan 'e nachthimel. No hat in gearwurking tusken NASA's Chandra X-ray Observatory en SYSTEM Sounds de kloof tusken wittenskip en keunst oerbrocht, en in unyk projekt makke bekend as A Universe of Sound.

A Universe of Sound is in data-sonifikaasjeprojekt dat visueel prachtige djippe romtegegevens fan NASA-teleskopen konvertearret yn te hearren komposysjes. Troch wiskundige mappings te brûken om digitale audio oan pikselwearden ta te jaan, lit it projekt harkers astronomyske gegevens belibje fia it gehoargefoel. Oars as eardere ynspanningen foar gegevenssonifikaasje, hat komponist Sophie Kastner dit projekt in stap fierder nommen troch muzyk te meitsjen dy't betûfte muzikanten kinne spylje op echte ynstruminten.

Kastner's lêste stik, "Where Parallel Lines Converge," transformeart röntgen-, ynfraread- en optyske fisuele gegevens fan it Galactic Center fan 'e Milky Way yn in dissonante symfony fan notysjes. Troch ynspiraasje te lûken út in gearstalde byld makke yn 2009, rjochtet Kastner him op boeiende eleminten lykas it dûbelstjersysteem, promininte filaminten, en it supermassive swarte gat yn it sintrum fan 'e Milky Way.

Troch in kombinaasje fan artistike ynterpretaasje en ûnderlizzende wiskundige prinsipes kombinearret A Universe of Sound keunst en wittenskip naadloos. Kompjûteralgoritmen mapje gegevens fan Chandra, Hubble en Spitzer wiskundich yn lûden dy't te sjen binne troch minsken. Kastner nimt dan dizze gegevens en foeget in artistike twist ta, sadat de muzyk kin wurde spile troch echte muzikanten.

Dit projekt biedt in nije en unike manier foar minsken om te ynteraksje mei de kosmos, en kombinearret de ark fan wittenskip en de krêft fan artistike ekspresje. Sa't Kastner it beskriuwt, oersette gegevens út 'e romte nimme en der in minsklike twist oan sette is fergelykber mei it skriuwen fan in fiktyf ferhaal basearre op echte feiten. It is in testamint foar de bliuwende ferbining tusken it minskdom en de nachthimel.

Om de krusing fan astronomy en keunst te ferkennen, is Kastner's komposysje, "Where Parallel Lines Converge," te downloaden as blêdmuzyk fan Chandra's webside. It stik waard opnommen troch it Ensemble Éclat en ûnder dirigint fan Charles-Eric Fontaine. A Universe of Sound biedt in nij perspektyf op ús begryp fan it universum, en noeget ús út om de kosmos te ferkennen troch de harmonieën en meldijen fan muzyk.

FAQs:

1. Wat is in Universe of Sound?

A Universe of Sound is in gearwurkingsprojekt tusken NASA's Chandra X-ray Observatory en SYSTEM Sounds dy't djippe romte fisuele gegevens fan teleskopen omsette yn te hearren komposysjes.

2. Hoe wurket A Universe of Sound?

Algoritmen foar sonifikaasje fan gegevens yn kaart bringen mathematysk fisuele gegevens fan NASA-teleskopen yn lûden dy't troch minsken kinne wurde waarnommen. Betûfte muzikanten spylje dan dizze lûden op echte ynstruminten, en meitsje unike komposysjes.

3. Wat is it doel fan A Universe of Sound?

A Universe of Sound hat as doel de kloof tusken wittenskip en keunst te oerbrêgjen troch in nije manier oan te bieden foar minsken om te ynteraksje mei kosmyske gegevens. It biedt in kâns om de wûnders fan it universum te belibjen fia it gehoargefoel.

4. Wat is de betsjutting fan Sophie Kastner har bydrage?

Komponist Sophie Kastner nimt it data-sonifikaasjeprojekt fierder troch muzyk te meitsjen dy't betûfte muzikanten kinne spylje op echte ynstruminten, en in artistike twist oan it projekt taheakje. Har komposysjes, lykas "Where Parallel Lines Converge", biede in unike ynterpretaasje fan kosmyske gegevens.

5. Hoe kin ik in Universe of Sound belibje?

Ien fan Sophie Kastner's komposysjes, "Where Parallel Lines Converge," is te downloaden as blêdmuzyk fan Chandra's webside. It kin ek harke wurde fia opnames útfierd troch it Ensemble Éclat.