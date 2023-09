NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL) hat in ôfbyldingsspektrometer oerlevere oan American Earth Imaging Company, Planet, foar yntegraasje op de Tanager 1 hyperspektrale satellyt. Dizze mylpeal markearret in wichtige stap foar de Carbon Mapper Coalition, dy't as doel hat om de útstjit fan metaan en koalstofdiokside better te begripen.

De ôfbyldingsspektrometer ûntwikkele troch JPL sil in krúsjale rol spylje by it opspoaren, identifisearjen en kwantifisearjen fan puntboarne-emissies fan metaan en koalstofdiokside. It sil weardefolle gegevens leverje om de missy fan 'e koalysje te stypjen.

As ûnderdiel fan syn ynset foar de koalysje wurket Planet aktyf oan it bouwen en lansearjen fan twa hyperspektrale satelliten, Tanager 1 en Tanager 2. Tanager 1 wurdt ferwachte te wêzen klear foar lansearring yn 2024.

Derneist triuwt Planet foarút mei har Pelican-programma. De earste Tech Demo, TD1, is folslein boud en is ynsteld om letter dit jier te lansearjen. It primêre doel fan TD1 is om it satellytplatfoarm en operasjonele systemen te testen yn in orbitale omjouwing. Lessen leard fan TD1 sille takomstige iteraasjes fan 'e Pelican en Tanager satelliten ynformearje.

Planet wurket ek aktyf gear mei brûkers yn har Early Access Program (EAP) om te begripen hoe't hyperspektrale gegevens de measte wearde kinne leverje oan ferskate organisaasjes. Troch syntetyske gegevens te brûken ûntwikkele yn gearwurking mei Rendered.ai, is Planet fan doel om wiidweidige merkfeedback te sammeljen en ynnovative applikaasjes te identifisearjen en gefallen te brûken foar takomstige hyperspektrale gegevens.

Mei dizze yntegraasje fan 'e ôfbyldingsspektrometer op' e Tanager 1-satellyt, geane sawol NASA as Planet foarút nei har dielde doel om broeikasgasemissies effektiver te kontrolearjen en te begripen. Dizze gearwurking sil it paad baan foar bettere analyse fan klimaatferoaring en mitigaasje.

boarnen:

- NASA JPL

- Planeet