Nije radarsatellietmissy om de ekosystemen fan 'e ierde en klimaatferoaring te kontrolearjen

In baanbrekkende mienskiplike missy tusken NASA en de Indian Space Research Organization (ISRO) is ynsteld om begjin 2024 te lansearjen, mei as doel om ús begryp fan 'e bosk- en wetlânekosystemen fan' e ierde te revolúsjonearjen en har ynfloed op 'e wrâldwide koalstofsyklus. Neamd NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar), de radar satellyt missy sil jaan detaillearre ynsjoch yn dizze twa krúsjale ekosystemen, dy't spylje in fitale rol by it regulearjen fan broeikasgassen en beynfloedzjen fan klimaatferoaring.

Troch direkte quotes te ferfangen, meldt NASA dat de ferfine radarsystemen fan NISAR elke 12 dagen hast alle lân- en iisflakken fan 'e ierde sille scan. Troch it sammeljen fan wiidweidige gegevens oer feroarings yn lândekking, sil de missy ûndersikers ynskeakelje om de effekten op 'e koalstofsyklus te studearjen - de yngewikkelde prosessen wêrby't koalstof beweecht tusken de sfear, lân, oseanen en libbene organismen.

Wâlden, mei har beammen dy't koalstof opslaan yn har hout, en wetlands, mei koalstof hâlden yn lagen fan organyske boaiem, fungearje beide as fitale koalstofsinks. Fersteuringen foar dizze systemen, of stadichoan as abrupt, kinne de fersnelde frijlitting fan koaldiokside en metaan oansette, wat klimaatferoaring fergruttet. De NISAR-missy is fan doel om dizze feroaringen op wrâldwide skaal te folgjen, en helpt wittenskippers de gefolgen op 'e koalstofsyklus en klimaat better te begripen.

Njonken syn rol by it kontrolearjen fan ekosysteemwizigingen, sil NISAR weardefolle ynformaasje leverje oer lânbewegingsdynamyk, en helpt de stúdzje fan ierdbevings, fulkaanútbarstings, ierdferskowingen, en oerflak delgong en opheffing. Fierder sil de missy gegevens fêstlizze oer de bewegingen en it smelten fan gletsjers en seeiis.

De lansearring fan NISAR begjin 2024 út súdlik Yndia markeart in wichtige mylpeal yn wrâldwide ynspanningen om de ekosystemen en it klimaat fan 'e ierde te studearjen. De gearwurking tusken NASA en ISRO toant de krêft fan ynternasjonale gearwurking by it oanpakken fan krityske miljeu-útdagings foar ús planeet.

Frequently Asked Questions (FAQ)

F: Wat is NISAR?



NISAR, koart foar NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar, is in radarsatellitmissy dy't mienskiplik ûntwikkele is troch NASA en de Indian Space Research Organization (ISRO) om de bosk- en wetlânekosystemen fan 'e ierde te kontrolearjen en har rol yn' e wrâldwide koalstofsyklus en klimaatferoaring.

F: Hoe sil NISAR bydrage oan it begripen fan 'e koalstofsyklus?



De radarsystemen fan NISAR sille elke 12 dagen it lân- en iisoerflak fan 'e ierde scannen, en leverje wiidweidige gegevens oer feroaringen yn lândekking. Troch dizze feroaringen op wrâldwide skaal te studearjen, kinne wittenskippers de gefolgen op 'e koalstofsyklus better begripe - de prosessen wêrby't koalstof beweecht tusken de atmosfear, lân, oseanen en libbene organismen.

F: Wêrom binne bosken en wetlannen wichtich foar klimaatferoaring?



Wâlden en wetlannen binne krúsjale ekosystemen dy't fungearje as koalstofsinks, mei bosken dy't koalstof opslaan yn har beammen en wiete lannen dy't koalstof opslaan yn lagen fan organyske boaiem. Fersteuringen foar dizze ekosystemen kinne de frijlitting fan koaldiokside en metaan versnellen, wat bydraacht oan klimaatferoaring.

F: Hokker oare gegevens sil NISAR sammelje?



Njonken ekosysteemmonitoring sil NISAR ynformaasje fange oer lânbewegingsdynamyk, en helpe by de stúdzje fan ierdbevings, fulkaanútbarstings, ierdferskowingen, en oerflak delgong en opheffing. De missy sil ek de bewegingen en it smelten fan gletsjers en seeiis folgje.

F: Wannear is NISAR ynsteld om te lansearjen?



NISAR is pland om begjin 2024 te lansearjen út súdlik Yndia.