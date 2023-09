NASA hat plannen oankundige om it International Space Station (ISS) oan 'e ein fan' e desennia te pensjoen. As ûnderdiel fan 'e plande pensjoen fan it stasjon hat NASA de ûntwikkeling foarsteld fan it US Deorbit Vehicle (USDV), in romteskip ûntworpen om it ISS feilich te deorbitearjen. De ISS, in joint venture fan fiif romte-ynstânsjes, is yn wurking sûnt 1998 en is ynsteld om troch te gean oant 2030, mei Ruslân commit oant op syn minst 2028.

De feilige deorbit fan it ISS is in dielde ferantwurdlikens fan alle fiif romte-ynstânsjes, mei it doel om befolke gebieten te foarkommen. As tarieding op it pensjoen fan it ISS besiket NASA har operaasjes oer te setten yn in lege ierdebaan nei kommersjeel eigendom en eksploitearre platfoarms. Dizze ferskowing hat as doel om trochgeande tagong en oanwêzigens yn romte te garandearjen foar ûndersyk, technologyûntwikkeling en ynternasjonale gearwurking.

Foarige strategyen foar deorbiting fan it ISS belutsen by it brûken fan meardere Roscosmos Progress-romteskip. Resinte evaluaasjes hawwe lykwols laat NASA om de ûntwikkeling fan in nij romteskip foar te stellen, de USDV, dy't mear robúste mooglikheden soe leverje foar ferantwurde deorbit. De USDV sil rjochtsje op 'e definitive deorbitaktiviteit en kin of in nij romteskip-ûntwerp wêze as in modifikaasje fan in besteande romteskip. It sil wurde ûntworpen om te funksjonearjen op syn earste flecht en hawwe genôch redundânsje en anomaly recovery kapasiteit te fieren de krityske deorbit burn.

It ûntwikkeljen fan 'e USDV sil in komplekse en tiidslinende ynspanning wêze, dy't jierren fan ûntwikkeling, testen en sertifikaasje fereasket. Dit foarstelde romteskip fertsjintwurdiget lykwols in wichtige ferskowing yn 'e oanpak fan NASA foar it deorbitearjen fan it ISS en soarget foar in feilige en kontroleare ûntmanteling fan it romtestasjon.

boarnen:

- NASA stelt deorbitauto foar foar pensjoen fan International Space Station. (2023, 21 septimber). India Hjoed.