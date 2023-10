NASA's 16e jierlikse fan Braun Space Exploration Sympoasium om te fokusjen op it fuortsterkjen fan romtewittenskip en ferkenning

NASA noeget mediafertsjintwurdigers út om it 16e Annual von Braun Space Exploration Sympoasium by te wenjen, dat sil plakfine fan woansdei oant freed, 25-27 oktober, oan 'e Universiteit fan Alabama yn Huntsville. It tema fan dit jier is "Avanceing Space: From LEO to Lunar and Beyond", en it sympoasium sil sprekkers hawwe fan oerheid, yndustry en akademy dy't de lêste ûntjouwings, takomstige kânsen en útdagings yn romtewittenskip en ferkenning sille besprekke.

Under de NASA-dielnimmers sil Administrator Bill Nelson opmerkings leverje tidens de priislunch op oktober 25. De luncheon sil ek in diskusje oer minsklike lâningssystemen befetsje. Media dy't ynteressearre binne om te praten mei behearder Nelson kinne kontakt opnimme mei Jackie McGuinness op [e-post beskerme]. Medialeden dy't ynteressearre binne yn it bywenjen fan it sympoasium moatte kontakt opnimme mei American Astronautical Society Executive Director Jim Way op [email protected] of 703-866-0021 foar bewiisbrieven.

It evenemint sil begjinne mei iepeningsopmerkingen fan Joseph Pelfrey, waarnimmend direkteur fan NASA's Marshall Space Flight Center, dy't woansdeitemoarn ek in Artemis-paniel sil moderearje. Oare sprekkers út de Marshall Space Flight Center befetsje Shane Canerday, aerospace yngenieur; John Honeycutt, manager fan it Space Launch Systems Program; Dayna Ise, plakferfangend manager fan it Science and Technology Office; Mallory James, aerospace yngenieur; Mary Beth Koelbl, direkteur fan 'e Engineering Direktoraat; Jason Turpin, senior technyske lieder fan Propulsion; en Lisa Watson-Morgan, manager fan it Human Landing System Program.

Foar mear ynformaasje oer it sympoasium en it folsleine programma kinne jo besykje astronautical.org/events/vbs.

Boarnen: NASA PR Newswire