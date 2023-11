NASA noeget elkenien út om har namme nei Jupiter's Moon Europa te stjoeren

NASA biedt romte-entûsjasters in bûtengewoane kâns om har nammen te etsen op in mikrochip dy't sil wêze oan board fan 'e Europa Clipper romtesonde. It romteskip is pland om de kommende fiif jier in baan om Jupiter yn te gean, mei as primêr doel om Europa te ferkennen, ien fan 'e yntrigearjende moannen fan 'e gasgigant, op syk nei tekens fan bewenberens. Wittenskippers spekulearje dat Europa in oseaan ûnder syn bûtenste laach kin befetsje.

Hoewol dit inisjatyf nij liket, hat NASA in lange tradysje om it publyk te belûken en har aktive dielname oan ferskate romtemisjes út te noegjen. Yn 1995 waard de earste Marsrover, Sojourner, neamd nei de 19e-iuwske frouljusrjochteaktiviste, Sojourner Truth, nei in suggestje fan in 12-jierrich famke. In oar foarbyld omfettet in mini-DVD mei tûzenen hantekeningen dy't nei Saturnus stjoerd waard oan board fan 'e Cassini-Huygens-sonde.

De Europa Clipper-missy stribbet nei potinsjele lâningsplakken foar takomstige misjes op Europa. It sil twa jier besteegje oan it ûndersiikjen fan 'e kant dy't fan Jupiter ôf stiet en noch twa jier oan' e kant dy't de gasreus rjochtet. By de ôfsluting fan syn missy sil it romteskip bewust botsing meitsje mei Ganymede, ien fan Jupiter syn oare moannen.

Oant no ta binne al mear as 840,000 nammen yntsjinne foar opname op 'e mikrochip, en partikulieren hawwe noch de kâns om har nammen ta te foegjen oant de deadline op 31 desimber. Om mei te dwaan kinne ynteressearre persoanen gewoan de webside fan NASA besykje op europa.nasa.gov en oanmelde. Derneist sil de Europa Clipper ek in spesjaal gedicht drage mei de titel "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" skreaun troch de Amerikaanske dichter Laureate Ada Limon.

It ferstjoeren fan nammen yn 'e romte symbolisearret de ûnferbidlike nijsgjirrigens fan 'e minskheid en ús unwrikbere winsk om bûten de grinzen fan ús thúsplaneet te ferkennen. As de Europa Clipper op syn epyske reis begjint, sil it de aspiraasjes en dreamen drage fan tûzenen yndividuen, allegear entûsjast om har mark yn 'e grutte kosmos efter te litten.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Kin immen meidwaan oan dit inisjatyf?

Absolút! Dit inisjatyf is iepen foar elkenien, wêrtroch elkenien syn namme stjoerd hat nei Jupiter's moanne Europa.

2. Wannear is de deadline foar it yntsjinjen fan nammen?

De deadline foar it yntsjinjen fan nammen is desimber 31st.

3. Hokker oare items sil de Europa Clipper drage?

Neist nammen sil it romteskip ek in gedicht drage mei de titel "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" skreaun troch de Amerikaanske dichter Laureate Ada Limon.

4. Wat is it doel fan de Europa Clipper missy?

It primêre doel fan 'e Europa Clipper-missy is om Europa te ferkennen en te sykjen nei tekens fan bewenberens, en ek in potinsjele lâningsplak te identifisearjen foar takomstige missys nei de moanne.

5. Hoefolle nammen binne oant no ta sammele?

Mear as 840,000 nammen binne al sammele foar de Europa Clipper missy.