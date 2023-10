In prachtich útsicht fan 'e ringfoarmige sinnefertsjustering út 'e romte

NASA hat in spektakulêre ôfbylding frijlitten fan 'e ringfoarmige sinne-fertsjustering dy't barde op 14 oktober 2023. It byld waard fêstlein troch de Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) oan board fan it Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), dat sawat 1.5 miljoen kilometer fuort is. fan ierde. De ôfbylding lit it skaad sjen fan 'e moanne dy't by de fertsjustering oer Noard-Amearika giet.

In ringfoarmige sinnefertsjustering bart as de Moanne, op of tichtby syn fierste ôfstân fan 'e ierde, lytser oan 'e himel ferskynt en de skiif fan 'e sinne net folslein bedekt. Dit soarget foar in "ring fan fjoer" effekt, mei de rânen fan 'e sinne sichtber as in gloeiende readeftige ring.

De EPIC-kamera, ien fan trije ynstruminten oan board fan DSCOVR, fangt reguliere ôfbyldings op folsleine skiif fan ierde. De troch NASA frijjûn momintopname waard makke om 11:58 oere sintrale tiid op 14 oktober, tidens it hichtepunt fan 'e eklips oer sintraal Teksas. De enoarmiteit fan it skaad yllustrearret dat de sinne noch foar in part ferburgen wie oer in bredere swath fan it kontinint.

DSCOVR is gepositioneerd op it Ierde-Sinne L1 Lagrange punt, dat is in regio fan gravitasjonele lykwicht tusken Ierde en de sinne. Dizze strategyske lokaasje lit DSCOVR krúsjale gegevens leverje foar it kontrolearjen fan sawol ierdsk as romtewaar, ynklusyf iere deteksje fan sinnestoarmen foardat se de ierde berikke. De James Webb Space Telescope is ek stasjonearre op in Lagrange-punt, mar oan de tsjinoerstelde kant by L2.

Wylst de folgjende annulêre sinne-fertsjustering ferwachte wurdt op 21 juny 2039, is in totale fertsjustering pland om folle earder plak te nimmen, op 8 april 2024. Dit barren sil de loften fan Teksas oant Maine yn 'e Feriene Steaten tsjuster meitsje.

