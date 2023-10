NASA fynt potinsjele oanwizings foar de oarsprong fan it libben op ierde yn asteroïde Samples

NASA hat oankundige dat samples sammele fan 'e asteroïde Bennu koalstof, wetter en mooglike ynsjoch befetsje oer de oarsprong fan it libben op ierde. De samples waarden sammele troch de Osiris-Rex romtesonde, dy't twa jier studearre Bennu foardat se delkamen nei it oerflak en weromkamen nei de ierde.

De earste analyze fan 'e "bonus"-monster sammele fan Bennu's bûtenkant is heul kânsryk. Wittenskippers identifisearren oerfloedich koalstof, lykas klaaimineralen dy't wetter befetsje. Dizze eleminten koene miljarden jierren lyn mooglik yn 'e ierde ferûngelokke hawwe, en helpe by de ûntwikkeling fan it libben op ús planeet.

Wylst de haadmonsterkeamer noch moat wurde iepene, waard it materiaal fûn oan 'e bûtenkant fan' e kanister soarchfâldich bewarre foar analyse. NASA en wittenskippers oer de hiele wrâld sille de kommende twa jier besteegje oan it bestudearjen fan de samples yn detail. It buro hat har ynset om op syn minst 70% fan 'e stekproef te behâlden foar ûndersyk dat tsientallen jierren sil trochgean.

Dizze befiningen iepenje nije mooglikheden foar it begripen fan 'e prosessen dy't liede ta it ûntstean fan libben op ierde. Troch de gearstalling fan asteroïden lykas Bennu te bestudearjen, hoopje wittenskippers ynsjoch te krijen yn 'e yngrediïnten dy't nedich binne foar it libben en hoe't se nei ús planeet ferfierd binne.

It ûndersyk nei de asteroïde-samples fertsjintwurdiget in wichtige stap foarút yn ús begryp fan 'e oarsprong fan it libben. De gegevens sammele fan Bennu hawwe it potensjeel om ús kennis fan it universum en ús plak dêryn te feroarjen.

boarnen:

- NASA's Osiris-Rex romteskip missy

- NASA-amtners by it Johnson Space Center