In resint rapport fan it Government Accountability Office (GAO) docht bliken dat NASA transparânsje mist as it giet om de wiere kosten fan har Space Launch System (SLS) raketprogramma. It rapport ûndersiket de miljarden dollars dy't tawiisd binne oan 'e ûntwikkeling fan' e massive raket, dy't in suksesfolle debútlansearring hie mei de Artemis I-missy yn 'e lette 2022. Ferrassend hawwe NASA-amtners talitten dat de raket te djoer is om syn moanneferkenningspogingen te stypjen as diel fan it Artemis-programma.

Ien fan 'e grutte soargen útdrukt troch de GAO is it beslút fan NASA om de produksjekosten fan ferskate SLS-raket-eleminten net te mjitten. Ynstee dêrfan is NASA fan plan om produksjekosten en betelberens te kontrolearjen fia in skatting fan fiif jier, dy't it rapport beskôget as "min ark" foar it mjitten fan kosten oer tiid.

Derneist wiist it rapport op dat de kostenskattingen fan NASA gjin rekken hâlde mei fertragingen foar Artemis-missys. De Artemis II-bemanningsflecht om de moanne hinne sil nei alle gedachten net foar 2025 lansearje, mei de lâning fan 'e bemanning op Artemis III wierskynlik fierder fertrage. Nettsjinsteande dit beweare guon NASA-amtners dat dizze fertragingen gjin ynfloed hawwe op 'e kostenskatting fan it programma, wat twifelich liket.

Om it probleem fan net-duorsume kosten oan te pakken, hawwe NASA-amtners de needsaak erkend om de betelberens fan it SLS-programma te ferbetterjen. Se hawwe in plan fan fjouwer stappen sketst om kosten te ferminderjen, ynklusyf stabilisearjen fan it flechtskema, it realisearjen fan effisjinsjes fan learkurve, it stimulearjen fan ynnovaasje en it oanpassen fan akwisysjestrategyen. Spesifike kostenbesparjende doelen binne lykwols net identifisearre.

Wylst de erkenning fan NASA fan 'e te hege kosten lofberens is, ropt it rapport twifel op oer de fraach oft se de kosten effektyf kinne kontrolearje. Sels mei ynspanningen om motorkosten mei 30% te ferminderjen, bliuwe de SLS-raketmotoren signifikant djoerder yn ferliking mei motoren yn 'e kommersjele merk.

Ta beslút markeart it GAO-rapport it gebrek oan transparânsje yn 'e kostenskattingen fan NASA foar it SLS-raketprogramma. Wylst NASA de needsaak erkent om it probleem fan betelberens oan te pakken, bliuwt it te sjen oft se de kosten effektyf kinne kontrolearje en it programma op 'e lange termyn duorsum meitsje kinne.

boarnen:

Definysjes:

1. Government Accountability Office (GAO): It regear fan 'e Feriene Steaten ferantwurdlik foar it garandearjen fan transparânsje en ferantwurding yn it brûken fan belestingbeteller dollars.

2. Space Launch System (SLS): In super swiere-lift expendable launch vehicle ûntwikkele troch NASA brûkt foar djippe romte ferkenning misjes, ynklusyf it Artemis programma.

3. Artemis-programma: NASA's inisjatyf om astronauten werom te bringen nei de moanne troch 2024 en duorsume moanneferkenning op te rjochtsjen.