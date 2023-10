NASA hat in baanbrekkende missy ûndernommen om de izige moanne fan Jupiter, Europa, te ferkennen. De Europa Clipper-missy hat as doel de bewenberens fan 'e moanne te beoardieljen troch te navigearjen yn 'e ekstreme strielingsomjouwing om Jupiter hinne. Om de gefoelige elektroanyske ynstruminten oan board fan it romteskip te beskermjen, hawwe yngenieurs by NASA in ynnovative oplossing ûntwikkele.

Ynstee fan elke komponint yndividueel te beskermjen, wat it gewicht en de kosten fan it romteskip soe ferheegje, hat NASA in hast ien sintimeter dik aluminium ferwulft oanlein. Dit ferwulft fungearret as in beskermjende skyld, it ferminderjen fan de strieling nivo oan akseptabel grinzen foar de elektroanika. De suksesfolle sluting fan it ferwulft markearret in wichtige mylpeal foar de ûntwikkeling fan de missy.

"De sluting fan 'e ferwulft betsjuttet dat wy alle nedige komponinten feilich yn plak hawwe. Wy binne no ree om troch te gean, ”seit Kendra Short, de plakferfangend Flight System Manager foar Europa Clipper by NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL) yn Súd-Kalifornje.

Jupiter, mei syn magnetysk fjild 20,000 kear sterker as dat fan 'e ierde, hat in rap draaiende kearn dy't krêftige stralingsriemen genereart. Dizze riemen, noch sterker as de strielingsriem fan Van Allen fan 'e ierde, befetsje dieltsjes mei hege enerzjy. De Europa Clipper romtesonde moat fernear konstante bombardemint fan dizze dieltsjes, dy't hawwe it potinsjeel te fersteure de elektryske apparatuer oan board.

Yn plak fan in parkearbaan om Europa yn te gean, sil it romteskip om Jupiter sels draaie. Troch fuort te gean fan 'e gasgigant en syn stralingsriemen, kin it romteskip Europa feilich benaderje foar in searje flybys troch de missy. Dizze strategyske oanpak stelt wittenskippers yn steat om it enigmatyske oerflak fan 'e moanne nau te studearjen en fitale gegevens te sammeljen.

De lansearring fan 'e Europa Clipper-missy is pland foar novimber 2024. As NASA pioniers nije metoaden om himellichems te ferkennen, belooft dizze bûtengewoane missy de geheimen fan Europa te ûntsluten en fierdere ynsjoch te jaan yn it potensjeel foar bûtenierdsk libben binnen ús sinnestelsel.

FAQ

1. Wêrom makke NASA in ferwulft foar de Europa Clipper missy?

NASA konstruearre in ferwulft om de gefoelige elektroanyske ynstruminten oan board fan it Europa Clipper romteskip te beskermjen fan 'e ekstreme stralingsomjouwing om Jupiter hinne. It ferwulft ferleget de stralingsnivo's nei akseptabele grinzen, en beskermet de elektroanika.

2. Hoe beynfloedet Jupiter syn magnetysk fjild de Europa Clipper missy?

It magnetysk fjild fan Jupiter, dat 20,000 kear sterker is as dat fan 'e ierde, genereart krêftige strielingsriemen. It romteskip moat konstant bombardemint ferneare fan dieltsjes mei hege enerzjy dy't yn dizze riemen fongen binne, dy't elektryske apparatuer kinne bemuoie.

3. Wêrom draait it romteskip Europa Clipper om Jupiter ynstee fan in parkearbaan om Europa yn te gean?

Ynstee fan in parkearbaan om Europa hinne te gean, draait it romteskip om Jupiter sels. Troch fuort te gean fan Jupiter en syn strielingsriemen, kin it romteskip Europa feilich benaderje foar tichterby ûndersyk tidens in searje flybys yn 'e rin fan' e missy.

4. Wannear is de Europa Clipper missy pland foar lansearring?

De Europa Clipper-missy is op it stuit pland foar in lansearring yn novimber 2024.