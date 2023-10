NASA stelt Spacewalk út nei koelmiddellek op International Space Station

NASA-amtners hawwe besletten om ien fan 'e plande romtewandelingen út te stellen yn reaksje op in resinte koelmiddellek op it Russyske segmint fan it International Space Station (ISS). Oarspronklik pland foar tongersdei 19 oktober, sil de romtetocht no plakfine op in letter datum yn 2023, om't sawol NASA as it federale romte-agintskip fan Ruslân, Roscosmos, trochgean mei it ûndersykjen fan 'e oarsaak fan it lek.

It koelmiddel dat brûkt wurdt op it ISS is ammoniak, wat ekstra dekontaminaasjeprosedueres fereasket as astronauten yn romtepakken yn 'e buert binne. It lek yn 'e Nauka-wittenskipsmodule fan Ruslân barde op 9 oktober, mar stoppe op deselde dei. Dit is de tredde kear yn it ôfrûne jier dat Russyske ISS-apparatuer in ammoniaklek hat.

Roscosmos is fan plan op 25 oktober har eigen romtewandeling om in 13-jier-âlde ferpleatse radiator op 'e Rassvet-module nau te ûndersykjen, dy't de boarne liket te wêzen fan it lêste lek. Wylst it koelmiddel net toskysk of gefaarlik is foar de bemanning, wurkje saakkundigen om te foarkommen dat lytse spoaren fan 'e stof ynterne systemen ynfiere en degradaasje fan apparatuer oer de tiid feroarsaakje.

De útstelde spacewalk fan NASA is rjochte op it útfieren fan lytse ûnderhâldstaken. Astronauten Loral O'Hara fan NASA en Andreas Mogensen fan it European Space Agency sille samples fan 'e bûtenkant fan' e ISS sammelje om mikro-organismen te sykjen en in hege-definysje-kamera te ferfangen, ûnder oare taken. De krekte datum foar dit wurk wurdt letter bepaald.

Gelokkich is de twadde spacewalk pland troch NASA, in all-woman spacewalk op 30 oktober, noch altyd pland om troch te gean lykas pland. O'Hara sil wurde ferbûn troch NASA-astronaut Jasmin Moghbeli om in defekte elektroanikakast te ferwiderjen en in lager te ferfangen dat nedich is foar ien fan 'e sinnearrays fan it stasjon.

Neffens Ruslân binne de foarige twa ammoniaklekken op it ISS feroarsake troch mikrometeoroïde stakingen. Yn desimber 2022 wie it earste lek sa slim dat de bemanning fan in Sojoez-romteskip oerdroegen wurde moast oan in ferfangende Sojoez. It duorre ferskate romtefarders om it probleem op te lossen, wat resultearre yn 'e astronauten dy't in jier op it ISS bliuwe yn plak fan' e bedoelde seis moannen. Yn febrewaris 2023 ûnderfûn in Russysk Progress-romteskip foar fracht ek in eigen ammoniaklek.

