Nije NASA-missy PACE sweeft yn mei ynnovaasje fan klimaatwittenskip

NASA's Plankton, Aerosol, Cloud, and Ocean Ecosystem (PACE) romteskip hat syn reis foltôge fan NASA's Goddard Space Flight Center yn Marylân nei de Astrotech Spacecraft Operations foarsjenning yn Florida. Yngenieurs en technici wachtsje grif op de komst fan PACE om de grûnapparatuer foar te meitsjen foar ôfladen en ferwurkjen. It romteskip sil dan brânstof en definitive ynkapseling ûndergean foar syn ferwachte lansearring yn begjin 2024.

De kommende missy fan PACE op in SpaceX Falcon 9-raket sil rjochtsje op it ûndersykjen fan de yngewikkelde relaasje tusken de oseaan en de sfear. Troch de útwikseling fan koalstofdiokside tusken dizze twa komponinten te studearjen, is de missy fan doel it begryp fan NASA fan oseaanbiology, atmosfearyske aerosolen, luchtkwaliteit en klimaat te ferbetterjen. Mei mear as twa desennia fan wrâldwide satellytobservaasjes fertsjintwurdiget PACE in wichtige foarútgong yn 'e ynspanningen fan NASA om de ekosystemen fan' e ierde te ferkennen.

Beheard troch NASA's Goddard Space Flight Center, spilet it PACE-projekt in fitale rol by it útwreidzjen fan ús begryp fan klimaatwittenskip. De missy slút oan by de ynset fan NASA om krúsjale gegevens te sammeljen om klimaatferoaring en har ynfloed op 'e planeet oan te pakken. Troch in wiidweidich ûndersyk fan oseaan- en atmosfearyske ynteraksjes, hat PACE it potensjeel om ús ynsjoch yn koaldiokside-dynamyk te ferdjipjen en weardefolle ynformaasje te leverjen foar klimaatmonitoring en modellering.

Faak stelde fragen (FAQ):

F: Wêr stiet PACE foar?

A: PACE stiet foar Plankton, Aerosol, Cloud, and Ocean Ecosystem.

F: Wannear is PACE pland foar lansearring?

A: PACE is fan doel om begjin 2024 te lansearjen.

F: Wat is de rol fan 'e PACE-missy?

A: De missy hat as doel om de útwikseling fan koalstofdiokside tusken de oseaan en de sfear better te begripen, de oseaanbiology en atmosfearyske aerosol-observaasjes te ferbetterjen, en luchtkwaliteit en klimaat-relatearre mjittingen te ûndersykjen.

F: Wêr wurdt it PACE-projekt beheard?

A: It PACE-projekt wurdt beheard troch NASA's Goddard Space Flight Center.

F: Hokker buro is ferantwurdlik foar it behearen fan de lanseartsjinst foar de PACE-missy?

A: De lanseartsjinst foar de PACE-missy wurdt beheard troch NASA's Launch Services Program, basearre op Kennedy Space Center.

