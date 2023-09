De rubberkeamer: in befeiliging foar astronauten en bemanningen tidens romtelansearrings

Romtereizen is in komplekse en gefaarlike stribjen, en dêrom nimt NASA wiidweidige foarsoarchsmaatregels om de feiligens fan har astronauten en bemanningen te garandearjen. Ien sa'n foarsoarchsmaatregel is de skepping fan 'e Rubber Room, in ferburgen ûndergrûnske foarsjenning ûnder de lansearplakken by Launch Pad 39 Complex yn Florida.

Untworpen om arbeiders te beskermjen yn it gefal fan in katastrophale eksploazje, bestiet de Rubber Room út in netwurk fan tunnels en bunkers dy't djip ûnder de toerjende raketten en byhearrende struktueren pleatst binne. It doel is om in feilige haven te bieden foar yndividuen dy't kinne wurde fongen yn in Saturnus V-eksploazje op 'e grûn.

Wylst gjinien sa'n eksploazje soe oerlibje, betocht NASA in proses om arbeiders in kâns te jaan om te reagearjen en feiligens te sykjen. De ûntsnappingsrûte begjint mei in njoggen-ferhaal wetterslide, omhuld yn tsjuster, dat liedt yndividuen del yn 'e djipten fan it lansearplak. Foar astronauten begjint har ûntsnapping noch heger yn 'e loft, om't se in hege snelheidslift brûke om yn mar 30 sekonden fan' e romteskipkapsule nei it mobile lansearplak del te kommen.

Fan dêrút soene bemanningsleden in smelle, steile rubbertunnel delsjitte, dy't 60 meter lang is. De slide is bedekt mei wetter om in flugger delgong te garandearjen. Nei it ferlitten fan 'e slide soene meiwurkers op in rubberen tafel telâne komme, sa no en dan fol mei wetter, wêrtroch't partikulieren yn' e eftermuorre skeaten.

Nei dizze spannende ûnderfining soene arbeiders troch blastbestindige doarren racen, en de Rubber Room yngean. De namme komt fan alles yn 'e keamer dat is bedekt mei rubber, wat ekstra beskerming biedt tsjin mooglik skealike effekten. Útrist mei spring-laden flier, de koepelde rubberen keamer kin wjerstean enoarme hoemannichten krêft, it ferminderjen fan de druk belibbe troch bewenners fan 75 Gs nei in mear oerlibbere 4 Gs.

De bunker is foarsjoen fan rantsoenen, wetter, en sels in húske, dat soarget derfoar dat partikulieren harsels ûnderhâlde kinne oant rêding mooglik is. Derneist, as de primêre ûntsnappingsrûtes wurde belemmere, hat NASA in ûntsnappingslukje ynstalleare oan 'e boppekant fan' e Rubber Room as lêste ynstânsje.

Gelokkich is de Rubber Room nea brûkt yn in feitlike need, en gjin Saturn V-raketten binne ea eksplodearre op it lansearplak. Hoewol't it lansearplak no ferlitten is, tegearre mei de yngewikkelde tunnels derûnder, kin it belang fan sokke garânsjes yn romteferkenning net oerskatte wurde.

Boarne:

- [Space Safety Magazine] (https://www.spacesafetymagazine.com/space-exploration/humanspaceflight/launch-pad-rubber-room/)