NASA Biosignatures IDEAS Lab: No oanfreegje foar in unike workshopûnderfining

NASA's Astrobiology Program biedt in spannende kâns foar wittenskippers by Amerikaanske ynstellingen om diel te nimmen oan it Biosignatures IDEAS lab. Dizze ynnovative workshop hat as doel om nije en baanbrekkende subsydzjefoarstellen te ûntwikkeljen fia real-time peer review.

It Biosignatures IDEAS-lab sil bestean út in kombinaasje fan firtuele pre-gearkomsten, persoanlike sesjes en firtuele sesjes. De persoanlike sesjes sille plakfine fan 6-8 febrewaris 2024, wylst de firtuele sesjes sille wurde hâlden op febrewaris 16th, 23rd, en maart 1st.

Troch diel te nimmen oan dizze workshop sille wittenskippers de kâns hawwe om mei leeftydsgenoaten gear te wurkjen, weardefolle feedback te ûntfangen en har subsydzjefoarstellen yn realtime te ferfine. It úteinlike doel is om in set fan útstellen te ûntwikkeljen dy't sille wurde beskôge foar finansiering fia it Exobiology-programma.

Om oan te freegjen foar it Biosignatures IDEAS-lab, kinne ynteressearre wittenskippers de offisjele webside besykje op [link om oan te freegjen]. Hjir kinne se mear ynformaasje fine oer de workshop en har oanfraach yntsjinje.

Dizze unike workshopûnderfining is in poerbêste kâns foar wittenskippers op it mêd fan astrobiology om har ûndersyk nei nije hichten te nimmen. Troch mei te dwaan oan real-time peer review en gearwurking, sille dielnimmers har ideeën kinne ferfine en sterke subsydzjefoarstellen ûntwikkelje dy't it potensjeel hawwe om wichtige bydragen oan it fjild te leverjen.

Mis dizze kâns net om diel út te meitsjen fan it NASA Biosignatures IDEAS Lab. No oanfreegje en nim jo ûndersyk nei it folgjende nivo!

Definysjes:

- Biosignatures: Yndikatoaren fan ferline as hjoeddeistich libben dat kin wurde ûntdutsen en studearre yn ferskate omjouwings.

- IDEEAS: Ynnovaasje yn ûntwikkeling, ferkenning en wittenskip - in programma dat gearwurking en de ûntwikkeling fan transformative ideeën yn romteferkenning stimulearret.

boarnen:

- NASA Astrobiology Program [gjin URL opjûn]

- Exobiology-programma [gjin URL levere]