Nij artikel: De ûnplande reis fan NASA's Astronaut Tool Bag

Yn in ûngewoane beurt fan barrens hat in arktas fan in NASA-astronaut in nije rol oannommen as satellyt nei't se ûntbûn waard tidens in resinte romtewandeling. Dit ûnferwachte ynsidint hat de oandacht fan romte-entûsjasters en astronomen ferovere, en markearje de útdagings foar astronauten yn 'e unike omjouwing fan romte.

Tidens in ûnderhâldstocht bûten it International Space Station (ISS) ferlearen NASA-astronauten Jasmin Moghbeli en Loral O'Hara har grip op 'e weardefolle wite tas fol mei ark. De arktas draait no sawat 200 kilometer boppe it oerflak om de ierde, en waarnimmers yn it Feriene Keninkryk kinne it opspoare mei teleskopen of ferkykers.

Wylst soargen oer romtepún binne opwekke, hawwe NASA-amtners gerêststeld dat de arktas gjin direkte bedriging foarmet foar it ISS of oare satelliten yn in baan. It buro is aktyf tafersjoch op syn trajekt en foarseit dat it sil bliuwe in baan foar ferskate moannen.

Dit ynsidint tsjinnet as in oantinken oan de kompleksiteiten en ûnferwachte obstakels dy't kinne ûntstean tidens romte misjes, sels mei de meast soarchfâldich plande taken. Wylst de reis fan 'e arktas trochgiet, wurde romte-entûsjasters en astronomen fassinearre troch syn tydlike orbitale ferbliuw.

It is net de earste kear dat astronauten gear yn 'e romte ferlieze. NASA-astronaut Ed White ferlear in reservehandskoen by de earste Amerikaanske romtewandeling yn 1965. Yn 2008 liet NASA-astronaut Heidemarie Stefanyshyn-Piper ek by ûngelok in arktas falle, en yn 2017 ferlearen twa NASA-astronauten in stik termyske beskerming by it útfieren fan reparaasjes.

NASA ûndersiket op it stuit it ynsidint en ymplemintearret ekstra feiligensmaatregels om te foarkommen dat sokke eveneminten foarkomme tidens takomstige romtewandelingen. Yn 'e tuskentiid is de arktas klassifisearre as romte-junk en de identifier 58229/ 1998-067WC tawiisd.

FAQ:

F: Is de arktas in bedriging foar it International Space Station of oare satelliten?

A: Nee, neffens NASA-amtners stelt de arktas gjin direkte bedriging foar it ISS of oare satelliten yn in baan.

F: Hoe kinne waarnimmers de baan fan 'e arktas folgje?

A: De arktas kin wurde waarnommen mei help fan teleskopen of verrekijkers, benammen yn it Feriene Keninkryk.

F: Is dit de earste kear dat astronauten gear yn 'e romte ferlieze?

A: Nee, d'r hawwe eardere gefallen west wêr't astronauten ûnbedoeld apparatuer ferlern hawwe tidens romtewandelingen.

F: Hokker maatregels nimt NASA om ferlykbere ynsidinten te foarkommen?

A: NASA ûndersiket it ynsidint en ymplemintearret ferbettere feiligensmaatregels foar takomstige romtewandelingen.

F: Hoe lang wurdt ferwachte dat de arktas yn in baan bliuwt?

A: NASA foarseit dat de arktas foar ferskate moannen yn 'e baan sil bliuwe foardat it yn' e sfear fan 'e ierde ferdwynt.