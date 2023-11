In opmerklik barren yn romteferkenning is ûntdutsen, dy't de oandacht fan skywatchers yn it Feriene Keninkryk boeide. NASA-astronauten Jasmin Moghbeli en Loral O'Hara hawwe by ûngelok in arktas ferkeard pleatst wylst se wurken oan in sinnepanielreparaasjemissy oan board fan it International Space Station (ISS). No is dizze ferkeard pleatste arktas foaral sichtber yn in baan om de ierde, en biedt in unyk spektakel foar al dyjingen dy't ynteressearre binne yn 'e mystearjes fan' e kosmos.

Foaroansteande astronomen fan it ferneamde Virtual Telescope Project hawwe de arktas mei súkses identifisearre, wêrtroch entûsjasters útrist mei verrekijkers of teleskopen it kinne observearje as it sierlik troch de nachthimel beweecht. De tas, mei in aktetas-grutte struktuer en oanwiisd as romtepún mei it identifikaasjenûmer 58229/1998-067WC, is opspoard yn 'e buert fan it ISS.

Om tsjûge te wêzen fan dit bûtengewoane sicht, hawwe ynwenners fan Súd-Brittanje de bêste kâns om de ûngrypbere arktas yn in spesifyk tiidframe te besjen. As waarsomstannichheden it tastean, kinne waarnimmers tiisdei tusken 6.24 en 6.34 oere in glim fan krije. De optimale perioade om dit himelske spektakel te besjen is lykwols op 24 novimber, fan 5.30 oant 5.41 oere.

Wylst romteferkenning faaks rjochtet op technologyske foarútgong en wittenskiplik ûndersyk, docht dit opmerklike barren ús tinken oan 'e ûnfoarspelbere en ynspirearjende aard fan it universum. De tafallige ûntdekking fan 'e arktas troch de Japanske astronaut Satoshi Furukawa foeget in yntrigearjend elemint ta oan it ferhaal. Yn in ûnferwachte beurt besocht Furukawa eins in ôfbylding fan Mount Fuji fan it ISS te fangen doe't hy per ongelok it ferlerne item fotografearre.

FAQ:

F: Hoe kin ik de arktas sjen?

A: As jo ​​​​in verrekijker of in teleskoop hawwe, sjoch dan nei de himel yn 'e oanwiisde tiden en, as waar it talit, kinne jo in glimp fan' e arktas krije.

F: Is de arktas gefaarlik?

A: De ark tas wurdt klassifisearre as romte pún, mar syn fisuele uterlik foarmet gjin direkte gefaar.

F: Hoe binne de astronauten har arktas kwyt?

A: By it útfieren fan ûnderhâld op in sinnepaniel, waard de tas by ûngelok ferkeard pleatst en dêrnei yn 'e romte frijlitten.

F: Kin ik de arktas nei de opjûne datums noch observearje?

A: Troch de ûnfoarspelbere aard fan syn baan en potinsjele feroarings yn atmosfearyske omstannichheden, sichtberens kin fariearje bûten de opjûne timings.