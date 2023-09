Astronaut Frank Rubio hat it Amerikaanske single-flight-úthâldingsrekord brutsen troch 371 dagen troch te bringen oan board fan it International Space Station (ISS). Dit oertreft it foarige rekord fan 355 dagen holden troch Mark Vande Hei. Rubio, tegearre mei de kosmonauten Sergey Prokopyev en Dmitri Petelin, is ynsteld om werom te gean nei de ierde op 27 septimber nei har ferlingde ferbliuw yn 'e romte.

Oarspronklik pland om yn maart werom te kommen, moasten Rubio en syn bemanningsleden op it ISS bliuwe fanwege in koelmiddellek yn har Soyuz MS-22 fearboat. It lek, nei alle gedachten feroarsake troch in mikrometeoroïde ynfloed, twong de bemanning har ferbliuw mei seis moanne te ferlingjen. Yn febrewaris waard in net-pilote ferfangende Soyuz mei súkses lansearre om te soargjen dat it Russyske bemanningsrotaasjeskema op koers bleau.

Rubio spruts de útdagings út om fuort te wêzen fan syn famylje tidens har mylpalen, lykas jierdeis en syn soan nei kolleezje, mar priizge syn frou en bern foar it goed behanneljen fan de situaasje. Nettsjinsteande de persoanlike swierrichheden rjochte Rubio him op syn wurk en makke it bêste fan 'e situaasje.

De rekordbrekkende prestaasje fan Rubio bringt him tichter by it wrâldrekord set troch kosmonaut Valery Polyakov, dy't 437 dagen en 18 oeren trochbrocht oan board fan it Russyske romtestasjon Mir. De folgjende bemanning dy't ynsteld is om Rubio en syn kollega's te ferfangen sil Oleg Kononenko, Nikolai Chub, en NASA-astronaut Loral O'Hara omfetsje, mei Kononenko en Chub fan plan in jier troch te bringen op it ISS.

Boarne: Associated Press