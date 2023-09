NASA-astronaut Frank Rubio, dy't it Amerikaanske rekord hâldt foar de langste oanhâldende tiid trochbrocht yn 'e romte, is ynsteld om werom te gean nei de ierde op 27 septimber, in ôfsluting fan in missy dy't mear as in jier duorre by it International Space Station (ISS). Rubio, tegearre mei twa Russyske kosmonauten, Sergey Prokopyev en Dmitri Petelin, waarden oarspronklik strâne yn in leech-ierde baan fanwege in koelmiddellek yn har plande rit nei hûs, in Soyuz-kapsule docked by it romtestasjon, yn desimber 2022.

Om it probleem oan te pakken, ferlingden sawol NASA as it Russyske romte-agintskip Roscosmos de ekspedysje fan 'e bemanning mei in ekstra seis moanne. Se bepale dat de lekkende kapsule net geskikt wie om de bemanning thús te bringen, om't it it risiko fan oververhitting foarme by it weromkommen yn 'e sfear fan 'e ierde. As gefolch sil de bemanning werom nei de ierde yn in ferfangende Soyuz-kapsule dy't leech waard opstjoerd.

Troch syn útwreide romtemissy bleau Rubio yn regelmjittich kontakt mei syn famylje en fertroude op syn bemanning foar stipe. Hy beklamme it belang fan it finen fan in lykwicht tusken wurk en ûntspanning om syn mentale sûnens te behâlden. De missy fan Rubio, dy't yn totaal 371 opienfolgjende dagen yn 'e romte bedroech, bruts it foarige Amerikaanske rekord ynsteld troch astronaut Mark Vande Hei yn 2021.

Nettsjinsteande de oanhâldende oarloch tusken Ruslân en Oekraïne en geopolitike spanningen, hawwe NASA en Roscosmos har gearwurkjende ynspanningen trochgien by it ISS. De bemanning naam it nijs fan har útwreide missy goed, en de programmamanager fan NASA's romtestasjon, Joel Montalbano, neamde grappend de mooglikheid om yn iis te fleanen as beleanning.

Rubio, in medyske dokter, spruts út dat hy de missy net soe hawwe akseptearre as hy wist dat it him mear as in jier fan syn famylje fuorthâlde soe. Hy makke lykwols it measte út syn tiid yn 'e romte troch ferbaarningsûndersyk út te fieren, mei te dwaan oan minsklike sûnensstúdzjes en oanstriid ta romtetomaten as ûnderdiel fan syn favorite wittenskiplike eksperimint.

Om tsjûge te wêzen fan it fuortgean fan Rubio fan it romtestasjon, kinne sjoggers ôfstimme op NASA TV op 'e webside fan it buro op 27 septimber. .

Boarnen: NASA, Mashable