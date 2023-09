NASA-astronaut Frank Rubio hat skiednis makke troch it langste rekord fan 'e Amerikaanske romteflecht te oertsjûgjen. Op it stuit stasjonearre by it International Space Station (ISS), hat Rubio moandei it foarige rekord fan 355 dagen oertroffen. Rubio kaam earst yn septimber ferline jier oan by it ISS tegearre mei twa Russyske kosmonauten foar wat in routine missy fan seis moanne wêze soe.

Har ferbliuw waard lykwols ûnferwachts ferlingd nei't har Soyuz-kapsule in koelmiddellek ûnderfûn doe't se oankamen by it romtestasjon. As resultaat sil de weromreis fan it trio nei de ierde, dy't pland is foar 27 septimber, makke wurde mei in ferfangende kapsule dy't allinich foar de weromreis nei it ISS stjoerd waard.

Sadree't Rubio foltôging syn missy en berikt del op ierde, hy sil hawwe trochbrocht yn totaal 371 dagen yn 'e romte, oertreffe it foarige rekord set troch Mark Vande Hei. Vande Hei's ienige romteflechtrekord stie op 355 dagen. It is wichtich om te notearjen dat it wrâldrekord foar de langste romteflecht heart ta de Russyske kosmonaut Valeri Polyakov, dy't 437 dagen trochbrocht oan board fan it romtestasjon Mir yn 'e midden fan' e jierren '1990.

De prestaasje fan Rubio is hertlik erkend troch NASA-haad Bill Nelson, dy't syn bewûndering útsprutsen foar Rubio's tawijing yn in berjocht levere fia X, eartiids bekend as Twitter.

As Rubio taret him werom nei de ierde, is in ferfangende bemanning besteande út twa Russen en ien Amerikaan pland om freed út Kazachstan te lansearjen en sil de ferantwurdlikheden fan 'e útgeande bemanning by it ISS oernimme.

boarnen:

- NASA-astronaut Frank Rubio set Amerikaanske romteflechtdoerrekord (boarne net bekend makke)