NASA-astronaut Tracy Caldwell Dyson is oankundige as ûnderdiel fan 'e bemanning foar de MS-25 Soyuz romtefarder missy, pland om te lansearjen yn maart 2024. Dit sil Dyson syn tredde reis nei in baan, en se sil wurde selskip troch Roscosmos kosmonaut Oleg Novitskiy en Wyt-Ruslân spaceflight dielnimmer Marina Vasilevskaya. De missy sil seis moanne duorje, mei Dyson werom nei de ierde yn 'e hjerst 2024.

De oerienkomst tusken NASA en Roscosmos soarget foar yntegreare bemanningen, en soarget derfoar dat d'r passend oplaat leden binne oan board fan it International Space Station (ISS) foar ûnderhâld en romtewandelingen. It leveret ek needplannen yn gefal fan problemen mei it romteskip fan 'e bemanning of needgevallen dy't in betiid weromreis nei ierde fereaskje.

Dyson syn eardere romte ekskurzjes omfetsje in 12-dagen missy op de romte shuttle Endeavour syn STS-118 yn 2007, en ek in 174-dagen stint as in fleaningenieur foar ekspedysje 23/24 yn 2010. reparearje in mislearre pomp module.

Novitskiy, dy't trije kear earder yn 'e romte west hat, en Vasilevskaya, dy't de earste Wyt-Russian yn 'e romte wêze sil, sille ek diel útmeitsje fan 'e MS-25 missy. Novitskiy hat 531 dagen yn 'e baan sammele en naam sels diel oan it sjitten fan in Russyske romtefilm mei de namme "The Challenge" op it ISS yn 2021.

It opnimmen fan bemanningsleden út ferskate lannen markearret it belang fan ynternasjonale gearwurking yn romteferkenning. Mei NASA en Roscosmos dy't har partnerskip trochgean, is de missy ynsteld op fierdere wittenskiplik ûndersyk en foarútgong op it ISS.

Boarne: NASA, TASS