NASA's Sentry II-systeem folget Near-Earth Asteroids (NEA's) iverich om de feiligens fan ús planeet te garandearjen. Ien sa'n asteroïde, oanwiisd as 1998 HH49, hat koartlyn de oandacht fan NASA's Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) wûn.

Mei it mjitten fan likernôch 600 foet yn grutte, wurdt ferwachte dat dit massale himellichem in tichtby fleantúch sil meitsje op 17 oktober. fan astronomen.

Oarspronklik sjoen op 28 april 1998, en wer waarnommen op 1 desimber 2021, heart dizze asteroïde ta de Apollo-groep. De Apollo-asteroïden binne neamd nei de Apollo-asteroïde út 1862 en binne bekend om har oanstriid om it paad fan 'e ierde oer te stekken. Opmerklik wie de Apollo-klasse ferantwurdlik foar de 2013 Chelyabinsk meteoreksploazje, dy't yn Ruslân grutte skea en ferwûnings feroarsake.

Hoewol 1998 HH49 wurdt klassifisearre as "potensjeel gefaarlik" fanwegen syn grutte, foarseit NASA dat syn bypass feilich sil wêze. Syn oanwêzigens ûnderstreket lykwols de ûnfoarspelberens fan it grutte universum en de krúsjale rol fan ynstânsjes lykas NASA by it kontrolearjen fan himelske bedrigingen.

Ta beslút, NASA's Sentry II-systeem spilet in fitale rol by it folgjen fan Near-Earth Asteroids lykas 1998 HH49 om potinsjele gefaren te antisipearjen. Hoewol't de flyby fan dizze bepaalde asteroïde net ferwachte wurdt in bedriging te foarmjen, tsjinnet syn grutte as in oantinken oan 'e needsaak foar konstante waakzaamheid om de feiligens fan ús planeet te garandearjen.

boarnen:

- NASA's Sintrum foar Near-Earth Object Studies (CNEOS)

- 2013 Tsjeljabinsk meteoreksploazje