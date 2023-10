NASA mei sukses 3D-printen en tests Rocket Engine Nozzle foar Deep Space Missions

NASA hat in wichtige mylpeal berikt yn additive manufacturing troch mei súkses 3D-printsjen en testen fan in nije raketmotormondstuk as ûnderdiel fan har RAMFIRE-projekt. RAMFIRE, dat stiet foar Reactive Additive Manufacturing foar de Fjirde Yndustriële Revolúsje, wurdt finansierd troch NASA's Space Technology Mission Directorate (STMD). It projekt is fan doel om additive fabrikaazje te befoarderjen en nije oandriuwsystemen te ûntwikkeljen foar de takomstige missys foar djippe romte fan NASA.

Yn gearwurking mei materiaalûntwikkelder Elementum 3D makken NASA-yngenieurs fan it Marshall Space Flight Center in lasbere aluminium bekend as A6061-RAM2. Dizze aluminium fariant hat de nedige waarmtebestindige eigenskippen foar gebrûk yn raketmotoren. Troch it 3D-printsjen fan de sproeier as ien stik, wurdt de fabrikaazjetiid signifikant fermindere yn ferliking mei tradisjoneel produsearre sproeiers, dy't maksimaal 1,000 yndividueel gearfoege dielen fereaskje kinne.

It 3D-printe RAMFIRE-mondstuk omfettet lytse ynterne kanalen om it mondstuk te koelen tidens operaasjes en it smelten te foarkommen. De lichtgewicht natuer makket it mooglik foar de produksje fan komponinten mei hege sterkte, wêrtroch djippe romtemisjes mooglik binne dy't swierdere ladingen drage. Dit is krúsjaal foar NASA's Moon to Mars-inisjatyf, dat as doel hat in lange termyn minsklike oanwêzigens op 'e moanne te fêstigjen en úteinlik minsklike misjes nei Mars te stjoeren.

De RAMFIRE-dûse hat strange testen foar hot-fire ûndergien, ynklusyf ferskate brânstofkonfiguraasjes, yn Marshall's East Test Area. De tests hawwe oantoand dat de 3D-printe nozzle effektyf kin operearje yn easket djippe romte-omjouwings en wjerstean termyske, strukturele, en druk loads. De nozzle wurdt ek dield mei kommersjele belanghawwenden en akademy, mei loftfeartbedriuwen dy't de nije aluminiumlegering en 3D-printproses evaluearje foar ferskate tapassingen.

Dizze prestaasje troch NASA toant it tanimmend gebrûk fan additive fabrikaazje yn 'e produksje fan raketmotorkomponinten. Oare bedriuwen, lykas AMCM en Agile Space Industries, brûke ek 3D-printtechnologyen om ferbaarningskeamers en krityske raketûnderdielen te produsearjen. Dizze foarútgong yn additive fabrikaazje binne krúsjaal foar de takomst fan romteferkenning en de ûntwikkeling fan avansearre oandriuwsystemen.

boarnen:

- NASA mei súkses 3D-printen en tests nije raketmotor-nozzle foar djippe romtemisjes (boarneartikel)

