Nanocarrierstúdzje ûntbleatet hege prevalens fan antykladen tsjin polyetyleenglycol (PEG) yn Dútske befolking

In resinte stúdzje útfierd troch ûndersikers fan it Max Planck Ynstitút foar Polymerûndersyk hat ljocht op 'e prevalens fan antykladen tsjin polyethylene glycol (PEG) yn' e Dútske befolking. PEG is in mienskiplike stof dy't brûkt wurdt yn kosmetika, iten en medisinen. De oanwêzigens fan antykladen tsjin PEG kin de effektiviteit fan medyske terapyen mei nanodragers signifikant beynfloedzje.

De ûndersikers wiene fan doel om te ûndersykjen yn hoefier't antykladen tsjin PEG al oanwêzich binne yn 'e Dútske maatskippij en hoe't se ynfloed kinne op it gebrûk fan nanodragers yn medyske behannelingen. Antistoffen wurde typysk produsearre troch it ymmúnsysteem om virale ynfeksjes te bestriden. It is lykwols ûntdutsen dat antykladen ek ûntwikkelje kinne tsjin PEG, in molekule mei in relatyf ienfâldige struktuer.

PEG wurdt brûkt yn medisinen om te fungearjen as in beskermjende coating foar nanosized drug carriers, it ferbetterjen fan harren sirkulaasje tiid yn 'e bloedstream. Dit is benammen relevant foar de ûntwikkeling fan nanocarriers yn kankerterapyen. De stúdzje fûn lykwols dat antykladen tsjin PEG har hechtsje oan 'e coated nanocarriers, wêrtroch se sichtber meitsje foar it ymmúnsysteem en har therapeutyske effekten hinderje.

It ûndersyksteam ûndersocht mear dan 500 bloedmonsters nommen fan pasjinten yn 2019. Se ûntdutsen dat PEG-antylders te detektearjen wiene yn 83% fan 'e samples. Ynteressant waard fûn dat de konsintraasje fan dizze antykladen omkeard evenredich wie mei de leeftyd fan 'e ûndersochte persoanen, wat suggerearret dat de prevalens fan antykladen kin wurde beynfloede troch de resinte tanimming fan PEG-gebrûk en de fariaasje fan it ymmúnsysteem mei leeftyd.

De befinings fan dizze stúdzje hawwe wichtige gefolgen foar takomstige medyske terapyen dy't nanocarriers brûke. De ûndersikers leauwe dat terapyen miskien moatte wurde oanpast om rekken te hâlden mei de reaksje fan it ymmúnsysteem op PEG-antylders. Mooglike oanpassings kinne omfetsje it ferfangen fan PEG troch alternative stoffen of it yndividualisearjen fan de hoemannichte aktive yngrediïnt neffens de konsintraasje fan antykodyk yn it bloed fan in pasjint.

Fierder ûndersyk is pland om te ûndersiikjen hoe't nanocarrier-terapyen kinne wurde oanpast om de útdagings te oerwinnen dy't steld wurde troch antykladen tsjin PEG. It doel is om ynnovative oanpakken te ûntwikkeljen dy't soargje foar de effektive levering fan medisinen yn medyske behannelingen.

Oer it algemien markeart dizze stúdzje it belang fan it begripen fan 'e prevalens en ynfloed fan antykladen tsjin PEG yn' e ûntwikkeling fan nanodragers foar medyske terapyen. Troch dizze útdagings oan te pakken, kinne ûndersikers de effektiviteit en feiligens fan nanocarrier-basearre behannelingen ferbetterje en mooglik de resultaten fan sûnenssoarch revolúsjonearje.

boarnen:

- Nanoscale Horizons (2023). DOI: 10.1039/D3NH00198A

- Max Planck Society