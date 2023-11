Nij ynsjoch: hoe't sellulêre struktuer reagearret op eksterne druk

Undersikers fan it Nasjonaal Ynstitút foar Materialwittenskip yn Tsukuba, Japan, hawwe in ynnovative technyk brûkt om te studearjen hoe't libbene sellen reagearje op eksterne meganyske druk. Troch it tapassen fan krêft mei help fan nano-sized probes fia atoomkrêftmikroskopie, koene de wittenskippers yn kaart bringe hoe't dizze krêft wurdt ferdield oer it sellulêre oerflak en troch de sel.

It team brûkte masine learen om de krêften te mjitten yn 'e stúdzje te analysearjen en te modellearjen. Derneist waarden fixaasje- en kleuringstechniken brûkt om de ynfloed fan krêftferfoarming op 'e ynterne struktueren fan' e sel te beoardieljen, benammen de mikrotubules en actin-filaminten dy't har "skelet" foarmje.

Sellen hawwe it fermogen om oan te passen oan ferskate gemyske en meganyske stimulâns út har omjouwing. Dr Jun Nakanishi, de lieder fan 'e Mechanobiology Group by it Nasjonaal Ynstitút foar Materialenwittenskip, ferklearret dat om sellen yntegriteit en goede sûnens te behâlden, sellen rappe feedbackmeganismen brûke om oan te passen oan dizze stimuli. It mislearjen fan dizze sellulêre reaksje is lykwols keppele oan ferskate kwalen, ynklusyf diabetes, de sykte fan Parkinson, hertoanfallen en kanker.

Eardere ûndersiken oer sellulêre antwurden binne beheind fanwegen de brûkte techniken, dy't faaks easkje dat de sellen binne foarsjoen fan sensors, wêrtroch mjittingen beheine ta mar in diel fan 'e reaksje. De ûndersikers yn dizze stúdzje brûkten ynnovatyf in nanoskaalsonde om de krêftferdieling oer in hiele sel mei nanometerresolúsje yn kaart te bringen.

De stúdzje die bliken dat spannings- en kompresjekrêften wurde ferdield oer actinfezels en mikrotubules binnen de sel om har foarm te behâlden, fergelykber mei hoe't peallen en touwen funksjonearje yn in kampingtinte. De ûndersikers fûnen ek dat de kearn in rol spilet yn it tsjinwicht fan eksterne krêften as de funksje fan actinfezels útskeakele is, en beklamme it belang fan 'e ynterne struktuer fan' e kearn yn sellulêre stressreaksje.

Ynteressant fergelike de stúdzje de antwurden fan sûne sellen mei kankersellen. Kankerzellen toande gruttere fearkrêft oan eksterne kompresje yn ferliking mei sûne sellen en wiene minder kâns om seldea te aktivearjen as antwurd.

De befinings ferbetterje net allinich ús begryp fan 'e komplekse intrazellulêre meganika belutsen by stressreaksje, mar se presintearje ek in kâns om in diagnostysk ark te ûntwikkeljen foar it ûnderskieden fan sûne en kankersellen basearre op sellulêre meganika. Op it stuit fertrouwe sikehûzen op it evaluearjen fan funksjes lykas grutte, foarm en struktuer foar kankerdiagnoaze, dy't miskien net altyd genôch ynformaasje leverje.

Dr Han Zhang, senior ûndersiker fan 'e Electron Microscopy Group by it Nasjonaal Ynstitút foar Materialwittenskip, suggerearret dat it mjitten fan krêftferdieling de diagnostyske krektens signifikant kin ferbetterje, in alternative metoade foar it beoardieljen fan selbetingsten.

FAQ

F: Hoe studearren de ûndersikers sellulêre reaksjes op eksterne druk?

A: De ûndersikers brûkten in technyk neamd atoomkrêftmikroskopie, dy't nano-grutte sondes brûkt om krêft oer it oerflak fan sellen út te oefenjen.

F: Wat iepenbiere de stúdzje oer sellulêre stressreaksje?

A: De stúdzje fûn dat trek- en kompresjekrêften wurde ferdield oer actinfezels en mikrotubules binnen de sel om syn foarm te behâlden.

F: Hoe ferskille kankersellen yn har reaksje op eksterne kompresje?

A: Kankerzellen toande gruttere fearkrêft oan eksterne kompresje yn fergeliking mei sûne sellen en wiene minder kâns om seldea te aktivearjen as antwurd.

F: Hoe koe dit ûndersyk ynfloed hawwe op kankerdiagnoaze?

A: De befinings suggerearje dat it mjitten fan krêftferdieling yn sellen in nij diagnostysk ark kin leverje foar it ûnderskieden fan sûne en kankersellen, mooglik ferbetterjen fan diagnostyske krektens.