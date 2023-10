The Intertwined History of Neanderthal and Homo sapiens: Insights from DNA Analysis

In resinte stúdzje útfierd troch ûndersikers oan 'e Universiteit fan Genève (UNIGE) biedt nije ynsjoch yn' e distribúsje fan Neandertaler DNA yn hjoeddeistige Homo sapiens. De stúdzje, publisearre yn it tydskrift Science Advances, ûndersiket hoe't it DNA fan Neandertalers yn 'e rin fan' e lêste 40,000 jier is ferspraat yn it genoom fan Homo sapiens.

It ûndersyk ûntbleatet subtile fariaasjes yn 'e oanwêzigens fan Neandertaler DNA oer ferskate tiidperioaden en geografyske regio's, en smyt ljocht op' e ferweve skiednis fan dizze twa soarten. It is al lang bekend dat Neandertalers en Homo sapiens trochinoar brochten, wat resultearre yn likernôch twa prosint fan DNA fan Neandertaler-oarsprong yn 'e genomen fan hjoeddeiske Euraziërs.

De stúdzje lit lykwols sjen dat dit persintaazje net konsekwint is yn hiel Eurasia. Neandertaler DNA is wat mear oerfloedich yn Aziatyske genomen yn ferliking mei Jeropeeske. Ien ferklearring is dat ferskate effekten fan natuerlike seleksje op genen fan Neandertaler-oarsprong dizze fariaasjes tusken Aziatyske en Jeropeeske populaasjes kinne feroarsake hawwe.

In oare teory foarsteld troch de UNIGE-wittenskippers suggerearret dat migraasjestreamen in wichtige faktor wêze kinne yn 'e distribúsje fan Neandertaler DNA. Wannear't in migrearjende populaasje geargiet mei in pleatslike befolking, hat it DNA fan 'e pleatslike befolking de neiging om te fergrutsjen yn ferhâlding mei de ôfstân fan it plak fan komôf fan 'e migrearjende groep.

Om dizze teory te testen, brûkten de ûndersikers in databank mei mear dan 4,000 genomes fan yndividuen út Eurasia dy't 40,000 jier werom datearje. Harren statistyske fynsten jouwe oan dat Jeropeeske Paleolityske jager-samlers in wat heger oanpart fan Neandertaler DNA hiene yn ferliking mei harren Aziatyske tsjinhingers. By de neolityske oergong (10,000 oant 5,000 jier lyn) wie der lykwols in fermindering fan it oanpart fan Neandertaler DNA yn Jeropeeske genomen, wat resultearre yn in wat leger persintaazje as yn Aziatyske populaasjes.

De komst fan 'e earste boeren út Anatoalje en de Egeyske regio yn dizze perioade, dy't minder Neandertaler DNA droegen, ferwettere de konsintraasje fan Neandertaler DNA yn Jeropa fierder. Dizze befinings jouwe weardefolle ynsjoch yn 'e evolúsjonêre reis en hybridisaasjeproses fan dizze twa soarten.

Ta beslút, de yntegraasje fan âlde genoomûndersyk en argeologyske gegevens lit ús de komplekse skiednis fan Neandertalers en Homo sapiens ûntdekke. Dizze stúdzje tsjinnet as referinsje foar takomstige stúdzjes en kin helpe om genetyske profilen te identifisearjen dy't ôfwike fan 'e gemiddelde, mooglik foardielige of neidelige effekten te ûntdekken.

boarnen:

- Oarspronklik artikel: Science Advances

- Universiteit fan Genêve: www.unige.ch/en/about/more-about-unige/