The Mysterious Gap: Atmospheric Loss and the Missing Planets

In baanbrekkende stúdzje mei gebrûk fan gegevens fan NASA's pensjonearre Kepler Space Telescope hat ljocht op ien fan 'e meast yntrigearjende mystearjes fan it universum brocht: it ûntbrekken fan eksoplaneten 1.5 oant 2 kear de grutte fan ierde. Under lieding fan Jessie Christiansen fan Caltech/IPAC, ûndersiket it ûndersyk de redenen efter dizze eigenaardige gat en ûntbleatet in ûnferwachte skuldige - atmosfearysk ferlies.

"Eksoplanetwittenskippers hawwe no genôch gegevens om te sizzen dat dizze kloof gjin tafal is. D'r bart wat dat planeten hinderet om dizze grutte te berikken en/of te bliuwen," ferklearre Christiansen.

De stúdzje stelt twa haadmeganismen foar dy't ferantwurdlik binne foar dit atmosfearyske ferlies: core-powered massa ferlies en photoevaporation. Kearnoandreaune massaferlies fynt plak as de hjitte kearn fan in planeet syn sfear stadichoan fuort triuwt yn 'e rin fan' e tiid. Oan 'e oare kant omfettet fotoferdamping de yntinsive strieling fan' e hoststjer fan in planeet dy't syn sfear fuortstript, besibbe oan in kosmyske haardroger dy't in iiskube smelt.

Om dizze meganismen te ûndersykjen, rjochte Christiansen's team har op 'e stjerklusters Praesepe en Hyades, bekend om har relative jeugd yn kosmyske termen. Yn dizze klusters hie hast 100% fan de stjerren noch sub-Neptunus-planeten of planeetkandidaten dy't har rûnen, wylst âldere stjerklusters mar 25% retensjonearring lieten foar sub-Neptunes. Dizze befiningen tsjinsprekt eardere oannames dat fotoevaporaasje in wichtige rol spile yn 'e evolúsje fan eksoplaneten.

De resultaten suggerearje sterk dat kearn-oandreaune massaferlies de wichtichste oarsaak is fan 'e waarnommen grutte gat. Earder leauden astronomen dat atmosfearysk ferlies primêr barde troch fotoferdamping yn 'e iere stadia fan evolúsje fan eksoplaneten. De opmerklike atmosfearyske retinsje yn jongere stjerklusters lykas Praesepe en Hyades lit in oar ferhaal sjen.

Hoewol dizze stúdzje in wichtige stap markearret yn ús begryp fan eksoplaneten, is it mar ien stik fan in gruttere kosmyske puzel. Christiansen beklammet dat oanhâldend ûndersyk en takomstige stúdzjes sille trochgean mei it ferkennen en testen fan dizze befinings, en ûntbleate mear ynsjoch yn 'e mystearjes fan it universum.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Wat is de Kepler Space Telescope?

De Kepler Space Telescope wie in NASA-missy ûntworpen om eksoplaneten te ûntdekken, planeten dy't stjerren bûten ús sinnestelsel draaie. It operearre fan 2009 oant 2018 en levere krúsjale gegevens foar it begripen fan 'e skaaimerken en ferdieling fan eksoplaneten.

2. Wat is atmosfearysk ferlies?

Atmosfearysk ferlies ferwiist nei it proses wêrby't in planeet syn sfear yn 'e rin fan' e tiid ferliest. Dit kin barre troch ferskate faktoaren, lykas strieling fan 'e kearn fan' e planeet of yntinse strieling fan syn gasthearstjer.

3. Wat binne sub-Neptunes?

Sub-Neptunes binne in soarte fan eksoplaneet dy't lytser binne as Neptunus, mar grutter as de ierde. Se wurde karakterisearre troch har gasfoarmige gearstalling en wurde faak fûn yn 'e bewenbere sônes fan har gasthearstjerren.

4. Wat is it ferskil tusken core-powered massa ferlies en photoevaporation?

Kearnoandreaune massaferlies fynt plak as de hjitte kearn fan in planeet syn sfear stadichoan fuort triuwt yn 'e rin fan' e tiid. Fotoevaporaasje, oan 'e oare kant, is it proses wêrby't de sfear fan in planeet fuorthelle wurdt troch de yntinsive strieling fan syn gaststjer.

