Wittenskippers hawwe de reden ûntdutsen wêrom't kostbere metalen lykas goud, platina en palladium tichtby it ierdoerflak fûn wurde, nettsjinsteande har tichtens suggerearje dat se nei de kearn soene sonken moatte. Ûndersikers hawwe ûntdutsen dat dizze metalen waarden fongen yn heal-smolten stien neidat massive romte rotsen botsen mei ierde. De oanwêzigens fan dizze kostbere metalen tichtby it oerflak hat wittenskippers lang ferbjustere, mar it wurdt leaud dat se op ierde telâne komme by botsingen mei grutte romterotsen koart nei de foarming fan 'e planeet. Yn stee fan te sinkjen nei de kearn, percolearre dizze metalen troch de mantel en waarden fongen yn solidifying rock, wêrtroch't se ticht by it oerflak bliuwe kinne.

Yn in resinte stúdzje simulearren wittenskippers âlde effekten op 'e iere ierde om te begripen wêrom't dizze kostbere metalen net yn 'e kearn sinken. Se fûnen dat doe't in enoarme romterots, mooglik de grutte fan 'e moanne, botste mei de ierde, it in smelte magma-oseaan ûntstie dy't de mantel penetrearre. Under dizze magma-oseaan wie in regio fan heal-smolten, heal-solide rots. De metalen fan 'e impactor permeate stadichoan dizze heal-smolten regio, mongen mei de mantel. Yn stee fan direkt nei de kearn te sinkjen, fersteurde de metaal-ynfusearre mantel, en fange fragminten fan metaal lâns de wei.

Yn 'e rin fan miljarden jierren brochten de churning en konveksje yn' e mantel dizze metalen tichter by de krust, wêrtroch't se tagonklik binne foar mynbou. Dizze ûntdekking smyt ljocht op 'e oarsprong en oerfloed fan edelmetalen op ierde, en ferklearret hoe't se tichtby it oerflak kamen. Dêrnjonken is it mooglik dat dizze metaalrike regio's yn 'e mantel hjoed noch sichtber binne yn seismyske bylden fan' e ierde.

Fierder ûndersyk kin it simulearjen fan ferlykbere gefolgen op oare ierdske planeten lykas Mars of Venus omfetsje om te begripen hoe't dit proses soe operearje op ferskate wrâlden. Dizze stúdzje jout weardefolle ynsjoch yn 'e geologyske prosessen dy't ús planeet foarmje en de ferdieling fan edele metalen.

