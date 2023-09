Mysterieuze Ultra-hege enerzjyboarne ûndersocht troch astronomen

In team fan astronomen fan 'e Universiteit fan Marylân en de Michigan Technological University hat in stúdzje dien om in mysterieuze ultra-hege enerzjy gamma-ray boarne te ûndersiikjen bekend as LHAASO J2108+5157. Dizze gamma-ray-boarnen mei fotone-enerzjyen boppe 0.1 PeV wurde klassifisearre as ultra-hege enerzjy (UHE) gamma-ray-boarnen. De wiere aard fan dizze boarnen wurdt net goed begrepen, dus astronomen sykje hieltyd nei nije objekten fan dit type om mear oer har te learen.

It team ûnder lieding fan Sajan Kumar fan 'e Universiteit fan Marylân rjochte har stúdzje op LHAASO J2108+5157, dat is in punt-like boarne ferbûn mei in molekulêre wolk dy't sa'n 10,700 ljochtjierren fuort leit. Eardere waarnimmings hiene gjin röntgen-fertsjinwurdigers oan dizze boarne identifisearre, wat it dreech makket om de oarsprong fan har gamma-ray-emissies te bepalen. Kumar's team brûkte it Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System (VERITAS) en it High-Altitude Water Cherenkov Observatory (HAWC) om LHAASO J2108+5157 te observearjen en mear ynformaasje te sammeljen oer syn UHE-gamma-ray-emissies.

De observaasjes fûnen gjin signifikante útstjit tichtby de posysje fan LHAASO J2108+5157. Spektrale analyze fan 'e regio om' e boarne joech oan dat de útstjit konsistint is mei eardere stúdzjes en wierskynlik in leptonyske oarsprong hat. De ûntdekking fan in nije molekulêre wolk yn 'e omkriten fan LHAASO J2108+5157 jout lykwols ekstra ynsjoch yn 'e oarsprong fan 'e waarnommen gamma-ray-emisje. De astronomen konkludearren dat it wierskynliker is dat de gammastrielen troch it hadronyske kanaal wurde produsearre, mei de molekulêre wolk as it haaddoel foar de kosmyske strielingdieltsjes fersneld troch ûnbekende PeVatrons.

Fierdere observaasjes en analyze binne nedich om de aard fan LHAASO J2108 + 5157 folslein te begripen. De ûndersikers suggerearje dat takomstige waarnimmings troch de Cherenkov Telescope Array (CTA) en analyze yn 'e röntgenband nedich binne om mear ynsjoch te jaan yn dizze mysterieuze ultra-hege enerzjyboarne.

Boarne: Sajan Kumar et al, VERITAS en HAWC observaasjes fan ûnbekende boarne LHAASO J2108+5157, arXiv (2023).

Mear ynformaasje:

– Sajan Kumar et al, VERITAS en HAWC observaasjes fan ûnbekende boarne LHAASO J2108+5157, arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2309.00089

- Journal ynformaasje: arXiv

Citation:

- Mysterieuze ultra-hege enerzjyboarne ûndersocht troch astronomen (2023, 11 septimber). Ophelle 11 septimber 2023, fan https://phys.org/news/2023-09-mysterious-ultra-high-energy-source-astronomers.html