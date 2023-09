Heech-enerzjy-elektroanen fan 'e magnetotail fan' e ierde kinne wetter meitsje op 'e moanne

Wittenskippers hawwe ûntdutsen dat heech-enerzjyelektroanen dy't yn it plasma om de ierde lizze wetter meitsje op 'e moanne. Dizze nije fynst koe weardefolle ynsjoch leverje yn 'e ferdieling fan wetter oer it moanneflak, benammen yn permanint skaadgebieten dy't noait sinneljocht krije. It begripen fan wetterferdieling op 'e moanne is krúsjaal foar it bestudearjen fan har evolúsje en it plannen fan takomstige bemande misjes. Wetter kin troch astronauten helle wurde foar ûnderhâld en kin ek omset wurde yn brânstof foar fierdere romteferkenning.

It ûndersyk, ûnder lieding fan wittenskipper Shuai Li fan 'e Universiteit fan Hawaï yn Mānoa, ferbynt wetterfoarming op' e moanne mei de magnetyske bubble fan 'e ierde bekend as de magnetosfear. De magnetosphere fungearret as in skyld, en beskermet de ierde fan dieltsjes mei hege enerzjy yn 'e sinnewyn. As de sinnewyn ynteraksje mei de magnetosfear, ûntstiet in lange magnetyske sturt oan 'e nachtside fan' e ierde, de magnetotail neamd. Binnen dizze magnetotail foarmje elektroanen en ioanen mei hege enerzjy in plasmablêd.

As de moanne om de ierde draait, giet er troch dizze magnetotail, dy't it beskermet fan opladen dieltsjes, wylst it ljocht noch altyd it moanneflak berikke lit. Earder ûndersyk hat bliken dien dat as de moanne bûten de magnetotail is, hy bombardeard wurdt troch sinnewyn en der ûntstiet lytse hoemannichten wetter. It waard lykwols ferwachte dat wetterfoarming binnen de magnetotail flink ôfnimme soe troch it ûntbrekken fan sinnewynprotoanen.

Mei help fan gegevens sammele troch de Moon Mineralogy Mapper op it romteskip Chandrayaan 1, fûnen Li en syn team dat wetterfoarming yn 'e magnetotail fan 'e ierde fergelykber is mei wannear't de moanne bûten de magnetotail is. It suggerearret dat d'r ekstra prosessen as boarnen fan wetter binne binnen de magnetotail dy't net direkt ferbûn binne mei sinnewyn-ymplantaasje. It team ûntduts dat elektroanen mei hege enerzjy yn 'e magnetotail ferlykbere effekten produsearje as ionen yn' e sinnewyn.

Dizze fynst stipet earder ûndersyk troch Li dat toande soerstof yn 'e magnetotail roest izer yn' e poalregio's fan 'e moanne. It beklammet de djippe ferbining tusken ierde en de moanne. It team sil trochgean mei it ûndersykjen fan 'e plasma-omjouwing om' e moanne en it bestudearjen fan de wetterynhâld op 'e moannepoalen yn' e ferskate fazen fan 'e passaazje fan' e moanne troch de magnetotail.

Dit ûndersyk is essinsjeel as ûnderdiel fan it Artemis-programma, dat as doel hat om minsken werom te bringen nei de moanne troch 2026. De ûntdekkingen dy't makke binne sille bydrage oan bettere planning en tarieding foar útwreide misjes nei it moanneflak en fierder.

