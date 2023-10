De fluitende lûden fan Mercurius's Magnetosphere

Wittenskippers hawwe in yntrigearjende ûntdekking makke oer it magnetyske fjild fan Merkurius troch te harkjen nei de lûden fan 'e planeet, fergelykber mei it harkjen nei muzyk. De "fluitlûden" hearden fan 'e magnetosphere fan Merkurius waarden foar it earst identifisearre troch Mitsunori Ozaki fan Kanazawa Universiteit en in team fan wittenskippers út Japan en Frankryk.

Earder waard leaud dat Merkurius in swak magnetysk fjild hie. Dizze "fluitende" lûden jouwe lykwols oan dat it magnetyske fjild fan 'e planeet yndie sterk is. Nettsjinsteande it feit dat it in rotsige planeet is sûnder in substansjele sfear en tichtby de yntinsive sinnestrieling en sinnewyn fan 'e sinne leit, lit de magnetosfear fan Merkurius ynteressante ferskynsels sjen.

It ûntbrekken fan bepaalde funksjes fûn op oare planeten, lykas in dikke sfear dy't soerstof befettet of in strielingsriem, ropt fragen op oer it bestean fan auroras om Merkurius hinne. Wittenskippers binne benammen ynteressearre yn te begripen hoe't dizze auroras kinne foarkomme yn it ûntbrekken fan in wichtige sfear.

Undersyk nei de magnetyske omjouwing fan Merkurius is beheind fanwegen it gebrek oan romtemisjes wijd oan it bestudearjen fan 'e planeet. NASA's Mariner 10 romtesonde yn 'e 1970's en de oanhâldende Mercury BepiColombo-missy, lansearre yn 2018, hawwe weardefolle gegevens levere. It MIO-ynstrumint, ûnderdiel fan 'e BepiColombo-missy, is spesifyk ûntworpen om Mercury's magnetosphere te studearjen.

Gegevens sammele tusken 2021 en 2022 mei it MIO-ynstrumint hawwe dúdlik bewiis iepenbiere fan "whistler-moduswellen" yn 'e magnetosfear fan Mercury. Dit ferskynsel hat de nijsgjirrigens fan wittenskippers opwekke oer potinsjele oerienkomsten tusken Ierde en Merkurius yn termen fan elektroanen-oandreaune koar, in oar yntrigearjend ferskynsel.

De resinte befinings, publisearre yn it tydskrift Nature Astronomy, smieten ljocht op 'e enigmatyske lûden dy't troch Mercury's magnetosphere útstjoerd wurde. Se drage by oan in better begryp fan Mercurius syn magnetyske omjouwing en biede ynsjoch yn de komplekse ynteraksjes tusken planetêre magnetyske fjilden en de sinnewyn.

