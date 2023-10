Gearfetting: In lûde en mysterieuze boom dy't bewenners yn in foarstêd fan Melbourne skokte, wurdt fermoedlik feroarsake troch in meteoryt dy't de sfear fan 'e ierde yngie. It ynsidint, dat barde yn Doreen, soarge foar in protte lokale befolking om fideo's op te nimmen en har ûnderfiningen te dielen op sosjale media. Wylst guon spekulearre oer in astronomysk barren, hawwe autoriteiten noch gjin kommentaar oer de oarsprong. Wittenskipsekspert Dr. Gail Isles fan RMIT University suggerearre dat it in meteor wêze koe, mooglik ferbûn mei de oanhâldende Perseid-meteorreuzen. Se neamde lykwols ek de mooglikheid dat it in fragmint wie fan in navigaasjesatellitraket lansearre fan it Russyske Plesetsk Cosmodrome. Yn in soartgelikense ynsidint yn augustus wiene ynwenners yn Victoria tsjûge fan in bal fan ljocht yn 'e nachtlike himel en hearden in lûde boom, dy't letter befêstige waard troch Austraalje's romte-agintskip om romte te wêzen fan in Russyske Soyuz-2-raket.

De ynwenners fan Doreen, in foarstêd fan Melbourne, waarden fernuvere troch in hommelse eksploazje-achtige lûd dat woansdei om 9 oere hinne barde. Fideo's fêstlein troch ynwenners lieten in burst fan ljocht sjen, folge troch in lûd lûd, dat liket op in eksploazje. Spekulaasjes ûntstienen op sosjale mediaplatfoarms doe't ynwenners har ûnderfiningen dielde en de oarsaak fan 'e massale eksploazje yn fraach stelden.

Wylst de autoriteiten noch gjin útlis hawwe levere, suggerearre Dr. Gail Isles, in wittenskiplike ekspert fan 'e RMIT University, dat it lûd kin wurde taskreaun oan in meteoar dy't de atmosfear fan 'e ierde yngiet. Se keppele it oan de oanhâldende Perseid-meteoarenbuien, dy't yn it kommende wykein syn hichtepunt sil berikke. Dr Isles erkende lykwols ek de mooglikheid dat de boom feroarsake waard troch in fragmint fan in navigaasjesatellitraket lansearre fan it Russyske Plesetsk Cosmodrome.

Dit is net de earste kear dat sa'n ynsidint barde yn Victoria. Yn in eardere foarfal yn augustus seagen ynwenners in bal fan ljocht dy't troch de nachtlike himel passearre, begelaat troch in lûde boom. It waard letter befêstige troch it Austraalje's romte-agintskip dat it barren feroarsake waard troch romtepún fan in Russyske Soyuz-2-raket dy't de atmosfear fan 'e ierde wer ynkaam.

boarnen:

- Unôfhinklik (boarneartikel)