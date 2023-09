De mysterieuze flitsen yn 'e wolken fan Venus kinne meteoaren wêze dy't opbaarne

Undersikers hawwe lang fernuvere oer de mysterieuze ljochtflitsen dy't sa no en dan de wolken fan Venus ferljochtsje. Earder tocht bliksem te wêzen, in nije stúdzje publisearre yn 'e Journal of Geophysical Research: Planets suggerearret in alternative ferklearring. De stúdzje suggerearret dat dizze enigmatyske ljochten yn feite meteoaren binne dy't yn 'e sfear fan Venus opbaarne.

Hoewol NASA earder suggerearre dat Venus mear bliksem kin hawwe as de ierde, merkt de stúdzje op dat de oanwêzigens fan bliksem op Venus noch altyd in ûnderwerp fan debat is. Wjerljocht op ierde wurdt kontrolearre troch it opspoaren fan natuerlike radiogolven, en eardere misjes nei Venus ûntdutsen sinjalen dy't leaud wurde dat se bliksem binne. Mear resinte misjes lykas Cassini fan NASA en Parker Solar slaggen der lykwols net yn om radiosinjalen fan bliksem te finen.

Ynstee fan bliksem spekulearje ûndersikers no dat de flitsen dy't yn 'e swirljende wolken fan Venus waarnommen binne it gefolch wêze kinne fan meteoaren dy't yn' e fijannige sfear fan 'e planeet útinoar falle. Venus hat in ûnbidich hurde omjouwing, mei ekstreme temperatueren en in dikke, giftige sfear fol mei superkrityske koaldiokside en swevelsûrwolken.

Troch it tal flitsen te tellen dat waarnommen is by it Steward Observatory en de Japanske Akatsuki-orbiter, skatte ûndersikers dat der jierliks ​​tusken de 10,000 en 100,000 flitsen foarkomme. De ûndersikers stelle foar dat dizze flitsen lykje op potinsjele meteorytten. De unike gearstalling fan 'e sfear fan Venus kin fjoerballen fan dizze ynfloeden ljocht genôch ferbaarne om te ûntdekken.

It begripen fan dizze ferskynsels is krúsjaal foar it plannen fan takomstige misjes nei Venus, benammen yn it ljocht fan resinte bewiis dat suggerearret mooglike fulkaanaktiviteit op it oerflak fan 'e planeet. As bliksem ynfallen in soarch binne, soe beskerming nedich wêze foar sondes dy't besykje te lânjen op Venus of dyjingen dy't driuwe yn har tichte sfear foar in langere perioade.

Ta beslút, de ûntdekking dat de mysterieuze flitsen yn 'e wolken fan Venus meieoaren kinne wêze dy't opbaarne, biedt weardefolle ynsjoch foar takomstige missys nei de planeet. Wylst de oanwêzigens fan wjerljocht ûnwis bliuwt, jout de mooglikheid fan meteoaren alternative ferklearrings foar dizze yntrigearjende ferskynsels.

