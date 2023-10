Mysterieuze blast fan radiogolven ûntdutsen fan 8 miljard jier lyn

Astronomen hawwe in yntrigearjende ûntdekking makke, troch in snelle radio-burst (FRB) te ûntdekken dy't sa'n 8 miljard jier hat reizge om de ierde te berikken. FRB's binne yntinse bursts fan radiogolven dy't mar millisekonden duorje, en har oarsprong bliuwt ûnbekend. Sûnt de earste FRB waard ûntdutsen yn 2007, hawwe wittenskippers hûnderten fan dizze kosmyske flitsen waarnommen dy't ûntstien binne út ferskate punten yn it hielal.

De lêste burst, neamd FRB 20220610A, duorre minder dan in millisekonde, mar liet de lykweardige enerzjy fan ús sinne-emissies oer 30 jier frij. Dizze burst is ien fan 'e fierste en enerzjike FRB's ea waarnommen. Snelle radio-bursts binne lykwols útdaagjend om te studearjen fanwegen har koarte doer.

Mei de ASKAP-array fan radioteleskopen yn Austraalje koene ûndersikers de krekte lokaasje fan 'e burst fêststelle. De burst waard weromfierd nei in groep gearfoegjende stjerrestelsels, yn oerienstimming mei de teory dat FRB's kinne wurde keppele oan magnetars of heulenerzjike objekten as gefolch fan stjereksplosjes.

Wittenskippers leauwe dat it bestudearjen fan rappe radio-bursts in unike metoade kin leverje foar it mjitten fan de saak tusken stjerrestelsels, dy't ûnferwachts bliuwt. Aktuele skattingen fan 'e massa fan it universum komme net oerien, wat suggerearret dat d'r matearje ûntbrekt. It ionisearre materiaal ûntdutsen troch rappe radio-bursts kin helpe om de hoemannichte guod tusken stjerrestelsels te mjitten, ljocht te smiten op dizze ûntbrekkende saak.

Dizze metoade foar it brûken fan snelle radio-bursts om ûntbrekkende matearje te ûntdekken waard yn earste ynstânsje foarsteld troch de Australyske astronoom Jean-Pierre Macquart yn 2020. De mjittingen makke yn dizze stúdzje befêstigje de "Macquart-relaasje", dy't sjen lit dat hoe fierder in snelle radio-burst is, de mear diffús gas docht bliken tusken stjerrestelsels.

Oant no binne hast 50 snelle radio-bursts nei har oarsprongspunten fûn, wêrfan sawat de helte is ûntdutsen mei de ASKAP-teleskoop. Wittenskippers hoopje dat takomstige radioteleskopen yn oanbou de detectie fan tûzenen mear rappe radio-bursts mooglik meitsje sille, wat ús helpt de struktuer fan it universum better te begripen.

De stúdzje fan snelle radio-bursts jout net allinich ynsjoch yn dizze kosmyske ferskynsels, mar iepenet ek nije mooglikheden foar it beantwurdzjen fan grutte fragen oer kosmology.

boarnen:

