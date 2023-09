NASA konkludearret Mars Oxygen-generating Experiment

NASA hat koartlyn de konklúzje oankundige fan it Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), in eksperimint ûntworpen om soerstof út 'e sfear fan Mars te heljen. MOXIE, makke troch yngenieurs en wittenskippers fan MIT, is 16 kear útfierd yn har tiid op 'e reade planeet, en produsearre yn totaal 122 gram soerstof. It pykproduksjenivo wie 12 gram per oere, wat de oarspronklike doelen fan NASA oersloech. Nettsjinsteande syn sukses binne d'r gjin plannen foar in MOXIE 2.0.

It proses dat troch MOXIE brûkt waard, befette it filterjen fan ynkommende loft om stof te ferwiderjen en it dan te komprimearjen en te ferwaarmjen nei 800 ° C (1,470 ° F). By dizze temperatuer koe soerstof helle wurde út it koaldiokside yn 'e Mars-atmosfear. De ekstrahearre soerstof waard dêrnei hifke foardat se wer yn 'e atmosfear frijlitten waarden. It duorre twa oeren om de ienheid op te waarmjen foardat it ekstraksjeproses begjinne koe.

MOXIE wie in unike tafoeging oan 'e Perseverance-rover, om't it wie rjochte op it stypjen fan minsklike ferkenning op Mars. It toande dat it mooglik is foar in bemanning om op Mars te oerlibjen en nei hûs werom te gean mei helpmiddels beskikber op it oerflak. It konsept fan in-situ boarne-gebrûk (ISRU) is in ûnderwerp fan grutte belangstelling binnen NASA en har partners, om't se de mooglikheden ferkenne fan misjes op langere termyn.

De soerstof generearre troch MOXIE hat ferskate potinsjele tapassingen, mei de wichtichste is it gebrûk as driuwend foar raketten. Foar dit doel soene lykwols grutte hoemannichten nedich wêze. Nettsjinsteande it sukses fan it eksperimint en de kennis dy't dêrút opdien is, binne d'r op it stuit gjin plannen om in MOXIE 2.0 te ûntwikkeljen. Ynstee sil de folgjende stap fan NASA omfetsje it ûntwikkeljen fan in folslein skaalsysteem dat in soerstofgenerator omfettet fergelykber mei MOXIE, lykas ek in metoade foar it vloeibaar meitsjen en opslaan fan de generearre soerstof.

Boarne: NASA