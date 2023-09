Parasyt kontrolearret Ant Gedrach mei temperatuer Switch

Undersikers oan 'e Universiteit fan Kopenhagen hawwe ûntdutsen dat de lancet-leverfluke, in parasitêre wjirm dy't mieren ynfektearret, in unike "oan / út"-skeakel hat dy't it gedrach fan har gasthear feroaret. De skeakel wurdt aktivearre troch temperatuer, wêrby't de parasitêre wjirm allinich it gedrach fan 'e mier manipulearret as de temperatuer leech is. De stúdzje, publisearre yn it tydskrift Behavioral Ecology, smyt ljocht op 'e komplekse relaasje tusken parasiten en har hosts.

Parasiten dy't it gedrach fan har hosts kontrolearje en manipulearje binne bekend yn 'e natuer. Cordyceps, in famylje fan zombifisearjende parasitêre fungi, is in prima foarbyld. Dizze skimmels ynfektearje ferskate ynsektensoarten, feroarje har gedrach en liede úteinlik ta har eigen fuortplanting. De lancet-leverfluke hat in ferlykbere fermogen om har host te manipulearjen, mar dit nije ûndersyk lit it belang fan temperatuer sjen by it aktivearjen fan dit gedrach.

Wannear't leverflukes mieren ynfektearje, ferbergje de measten fan har yn 'e buik fan' e mier, beskerme troch in kapsule. Ien leverfluke hechtet him oan it harsens fan 'e mier, en twingt de mier om syn mandibels boppe op in gersblêd te klemmen. Dit pleatst de mier op in manier dy't it mear kâns makket om te iten troch weidzjende sûchdieren. De beskermjende kapsule lost op yn 'e darmen fan' e nije host, en de leverflukes meitsje har wei nei de lever. De fluke dy't oan 'e harsens fan' e mier ferbûn is offeret himsels op, en profitearret de oare parasiten.

De oerlibjende leverflukes fiede op it bloed fan 'e gasthear, wurde folwoeksenen en lizze aaien. Dizze aaien wurde útsketten yn 'e feces fan' e host, dy't troch slakken konsumearre wurde. De slakken hoastje dan larvale flukes op tegearre mei slym, lûke mieren oan dy't de larven ynnimme, en trochgean mei de syklus.

Eardere laboratoariumstúdzjes fan ien fan 'e ûndersikers, Brian Lund Fredensborg, hienen sjen litten dat ynfekteare mieren minder wierskynlik in blêd byten ûnder waarmere temperatueren. Om dit fierder te ûndersykjen, observearren de ûndersikers ynfekteare mieren yn it wyld by it kontrolearjen fan temperatuer en fochtigens. De resultaten befêstigje de laboratoariumfynsten, dy't sjen litte dat ynfekteare mieren har earder oan 'e boppekant fan' e gersblêden hechtsje by koelere temperatueren en har byt loslitte as de temperatueren omheech gienen.

Begripe hoe't parasiten har hosts manipulearje is krúsjaal foar it begripen fan biodiversiteit en de yngewikkelde relaasjes tusken soarten. Dit ûndersyk beljochtet de betsjutting fan temperatuer yn it triggerjen fan sokke manipulaasjes en jout nije ynsjoch yn it gedrach fan parasitearre mieren yn har natuerlike habitats.

Definysjes:

- Lancet-leverfluke: In parasitêre wjirm dy't ferskate hosts ynfektearret, ynklusyf slakken, mieren en weidende sûchdieren.

- Parasitisme: In relaasje tusken twa organismen wêrby't de iene profitearret op kosten fan 'e oare.

- Behavioral Ecology: In wittenskiplik tydskrift dat ûndersyk publisearret oer it gedrach fan bisten yn relaasje ta har omjouwing.

Boarne: Universiteit fan Kopenhagen