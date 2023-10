Nij artikel: It potinsjeel foar reproduksje yn romte ûndersocht fia embryostúdzje

Wittenskippers fan 'e Universiteit fan Yamanashi's Advanced Biotechnology Center en it Japan Aerospace Space Agency (JAXA) hawwe in baanbrekkende stúdzje útfierd oer it International Space Station (ISS), wêrtroch't it potinsjeel foar minsklike fuortplanting yn' e romte ûntbleate. Earder útfierd ûndersyk belutsen de groei fan mûsembryo's yn 'e mikrogravity-omjouwing fan' e ISS, wat positive resultaten oplevere.

Yn dizze earste-yn-syn-soarte stúdzje, beferzen mûze embryos waarden ferfierd nei it ISS oan board fan in raket yn augustus 2021. By it berikken fan it stasjon, de embryos waarden ûntdutsen mei help fan in spesjalisearre apparaat en pleatst ûnder passende omstannichheden foar ûntwikkeling. Opfallend genôch groeiden de embryo's normaal oer in perioade fan fjouwer dagen, foarútgong yn blastozysten, dy't fitale sellen binne dy't letter ûntwikkelje yn sawol de foetus as de placenta.

Analyse útfierd op 'e blastocysten nei har weromkomst nei ierde toande gjin signifikante feroarings oan' e DNA en genen, it fersterkjen fan it idee dat mikrogravity gjin substansjele ynfloed hat op 'e normale ûntwikkeling fan sûchdierembryo's. Dizze baanbrekkende befiningen waarden detaillearre yn it wittenskiplike tydskrift iScience, en markearje de helberens fan it libben fan sûchdieren dy't oerlibje en bloeie yn 'e romte.

Fertsjintwurdigers fan 'e Universiteit fan Yamanashi en it nasjonaal ûndersyksynstitút Riken hawwe tegearre har opwining útsprutsen, en stelden dat dizze stúdzje de earste is dy't it potensjeel foar sûchdieren sjen litte om yn' e romte te bloeien. De suksesfolle teelt fan sûchdierembryo's yn 'e iere faze yn' e folsleine mikrogravity-omjouwing fan 'e ISS makket it paad foar fierder ûndersyk, ynklusyf de transplantaasje fan blastozysten yn mûzen. Dizze stap hat as doel om te kontrolearjen oft sûne berte foarkomme en de leefberens fan dizze embryo's befêstigje.

De gefolgen fan dit ûndersyk geane fierder as wittenskiplike nijsgjirrigens. As romte-ynstânsjes, ynklusyf NASA, sjogge nei takomstige misjes nei de moanne en Mars, wurdt it begripen fan 'e helberens fan reproduksje yn' e bûtenromte hieltyd relevanter. It Artemis-programma, inisjearre troch NASA, rjochtet him op it stjoeren fan minsken werom nei de moanne om krityske kennis te krijen foar duorsum libjen en kolonisaasje op oare himellichems. Uteinlik kin dit oanhâldende ûndersyk essensjele ynsjoch bydrage oan romteferkenning op lange termyn en it potinsjeel foar minsklike kolonisaasje yn 'e takomst.

FAQ:

F: Wat is de wichtichste fynst fan 'e stúdzje útfierd troch de Japanske wittenskippers?

A: De stúdzje útfierd troch Japanske wittenskippers fûn dat mûsembryo's groeid yn 'e mikrogravity-omjouwing fan' e International Space Station normaal ûntwikkele, wat oanjout dat it potinsjeel foar reproduksje yn 'e romte oanjout.

F: Hoe waarden de embryo's ferfierd nei it International Space Station?

A: De beferzen mûsembryo's waarden oan board fan in raket nei it ISS ferfierd.

F: Wat binne blastocysten?

A: Blastocysts binne in krúsjale poadium fan iere embryo-ûntwikkeling en befetsje de sellen dy't letter ûntwikkelje yn sawol de foetus as de placenta.

F: Wiene der wichtige feroaringen waarnommen yn it DNA en genen fan 'e blastocysts?

A: Gjin signifikante feroaringen waarden waarnommen yn 'e DNA en genen fan' e blastozysten nei har weromkomst nei ierde.

F: Wêrom is dit ûndersyk wichtich?

A: Dit ûndersyk is wichtich foar takomstige romteferkennings- en kolonisaasjemissys, om't it ljocht smyt op it potinsjeel foar fuortplanting yn 'e romte en de leefberens op lange termyn fan sûchdieren yn in mikrogravity-omjouwing.