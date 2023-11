It feroarjende lânskip: geslachtferskillen yn wittenskip

In resinte stúdzje publisearre yn PLOS Biology docht bliken dat wylst geslacht ûnbalâns oanhâlde binnen de wittenskiplike mienskip, der binne tekens fan foarútgong. Under lieding fan John Ioannidis fan Stanford University's Meta-Research Innovation Center, analysearre de stúdzje gegevens út 'e Scopus-database, omfiemet 5.8 miljoen auteurs oer alle wittenskiplike dissiplines.

Histoarysk hawwe manlju it fjild fan 'e wittenskip dominearre, mei signifikante ferskillen yn fertsjintwurdiging. De stúdzje fûn lykwols dat de kloof tusken geslacht fermindert, hoewol stadich. Under alle auteurs binne manlju noch 1.88 kear mear dan froulju, mar dit sifer is ôfnommen fan 3.93 kear foar auteurs fan foarôf 1992 nei 1.36 kear foar auteurs nei 2011.

Ynteressant rjochte de analyze ek op top-sitearre auteurs, dy't de meast ynfloedrike stimmen yn har respektive fjilden fertsjintwurdigje. Under dizze eksklusive groep bliuwe manlju 3.21 kear mear as froulju, in fermindering fan 6.41 kear foar senior auteurs nei 2.28 kear foar dyjingen dy't nei 2011 begon te publisearjen.

De befinings markearje fierder de heterogeniteit oer wittenskiplike dissiplines, mei wikseljende nivo's fan geslachtfertsjintwurdiging ûnder top-sitearre auteurs. Yn feite, mar 18% fan de wittenskiplike subfjilden binnen de jongste groep fan auteurs toande gelikense of gruttere fertsjintwurdiging fan froulju as top-sitearre auteurs.

De stúdzje ûndersocht ek geslachtsûnbalâns yn lannen mei hege ynkommen fersus oare folken. Wylst geslacht-ûnbalâns yn beide groepen yn 'e rin fan' e tiid fermindere, lieten lannen bûten lannen mei hege ynkommen in bytsje ferbettering sjen yn termen fan geslachtferskillen ûnder top-oanhelle auteurs.

Dêrnjonken die út in neier ûndersyk dat wylst froulju in signifikant diel útmakken fan 'e jongste groep auteurs, har foarútgong nei folslein heechlearaarskip seldsum bleau. Dit suggerearret de needsaak foar ferbetteringen yn promoasjepaden foar talintfolle wittenskippers, nettsjinsteande geslacht.

Gearfetsjend yllustrearret de stúdzje de foarútgong makke yn it ferminderjen fan geslachtferskillen binnen wittenskiplik auteurskip, mar erkent dat wichtige romte foar ferbettering bliuwt. Ynspanningen om dizze ûnbalâns oan te pakken moatte trochgean om in mear ynklusive en rjochtfeardige wittenskiplike mienskip te meitsjen.

Frequently Asked Questions (FAQ)

F: Wat is de Scopus-database?



A: De Scopus-databank is in wiidweidich repository dat papieren omfettet út ferskate wittenskiplike fjilden. It waard brûkt yn 'e stúdzje om it geslacht gearstalling fan auteurs te evaluearjen.

F: Hoe waard geslachtidentiteit bepaald foar auteurs yn 'e stúdzje?



A: Geslachtidentiteit waard mei hege wissichheid tawiisd mei de Scopus-database, dy't wierskynlik fertroude op ferskate yndikatoaren lykas auteursnammen en affiliaasjes.

F: Wiene d'r ferskillen tusken lannen mei hege ynkommen en oare folken yn termen fan geslachtferskillen?



A: De stúdzje fûn dat ûnbalâns fan geslacht yn 'e rin fan' e tiid fermindere yn sawol hege ynkommenslannen as oare folken. Oare lannen lieten lykwols net folle ferbettering sjen yn termen fan ûnbalâns yn geslacht ûnder top-sitearre auteurs.

F: Wat suggerearret de stúdzje oangeande de foarútgong fan froulike wittenskippers?



A: De stúdzje wiist op dat wylst froulju goed fertsjintwurdige binne ûnder de jongste groep auteurs, har foarútgong nei folslein heechlearaarskip seldsum bliuwt. Dit wiist op de needsaak foar ferbettering fan promoasjepaden foar talintfolle wittenskippers, nettsjinsteande geslacht.