In nije stúdzje hat fûn dat pied tamarins har gebrûk fan geurmarkearrings ferheegje om te kompensearjen foar minsklike lûdsoerlêst. De piede tamarin is in primatensoarte dy't fûn wurdt yn sintraal Brazylje, mar syn habitat wurdt hieltyd mear ynkringe troch stedske omjouwings. De stúdzje, útfierd troch ûndersikers fan Universidade Federal do Amazonas en Anglia Ruskin University, brûkte radio-tracking om it gedrach fan njoggen aparte groepen wylde pied tamarins te observearjen. De ûndersikers fûnen dat de frekwinsje fan geurmarkearring tanommen yn oerienstimming mei lûdsnivo's feroarsake troch ferkear, fleantugen, parkbesikers en militêre aktiviteit. Dit suggerearret dat de apen mear fertrouwe op geurmarkearring as har fokale kommunikaasje minder effektyf wurdt troch minsklik lûd.

Kommunikaasje is essensjeel foar it fuortbestean fan in soarte, en bonte tamarins brûke geurmarkearring om reproduktive en territoriale ynformaasje oer te bringen. De haadauteur fan 'e stúdzje, Tainara Sobroza, ferklearret dat in protte soarten ôfhinklik binne fan akoestyske sinjalen foar essensjele ynformaasje, lykas mate-attraksje, foerearjen en warskôgings foar predator. It ûndersyk jout oan dat urbanisaasje en ferhege lûdsnivo's ynfloed hawwe op 'e kommunikaasje fan' e tamarins. As it stedslânskip fierder yn har territoarium ynkringt, wurdt geurmarkearring mear foarkommen as kommunikaasjemiddel.

Co-auteur Dr. Jacob Dunn merkt op dat minsken ekstra prikkels hawwe yntrodusearre oan 'e soundscapes fan bisten, dy't natuerlike lûden ferdrinke. It ferhege gebrûk fan geurmarkearring troch pied tamarins wurdt sjoen as in fleksibele reaksje op dizze miljeuferoaring. Oars as fokale oproppen binne geurmarkearrings lykwols net effektyf foar kommunikaasje op lange ôfstân. Mei't de habitat fan 'e tamarins mear fragminteare wurdt en groepen mear isolearre wurde, kin dizze oanpassing in skealike ynfloed hawwe op in soarte dy't al yn kritysk bedrige status is.

Oer it algemien markeart de stúdzje de wizen wêrop bisten har gedrach oanpasse yn reaksje op feroaringen dy't troch de minske yn har omjouwing feroarsake binne. It begripen fan dizze oanpassingen is krúsjaal foar ynspanningen foar behâld en it garandearjen fan it fuortbestean fan bedrige soarten.

