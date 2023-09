In potinsjele nije Alzheimer-drug ferminderet harsensûntstekking en ferbettert it ûnthâld

Undersikers fan it Picower Institute for Learning and Memory by MIT hawwe wichtige foarútgong makke yn 'e behanneling fan' e sykte fan Alzheimer troch it ûntwikkeljen fan in medisyn dat ûntstekking yn 'e harsens ferminderet en it ûnthâld ferbettert. It medisyn, neamd A11, is rjochte op in genetyske transkripsjefaktor neamd PU.1, dy't ferantwurdlik is foar de oerekspresje fan inflammatoire genen yn 'e ymmúnsellen fan' e harsens tidens de sykte fan Alzheimer. A11 ûnderdrukt PU.1-aktiviteit troch proteïnen te rekrutearjen dy't de ekspresje fan dizze inflammatoare genen ûnderdrukke.

Untstekking is in wichtich ûnderdiel fan 'e sykte fan Alzheimer, en it finen fan effektive behannelingen hat bewiisd lestich. Troch preklinyske testen op minsklike selkultueren en mûsmodellen fan Alzheimer, fûnen de ûndersikers dat A11 ûntstekking yn minsklike mikroglia-like sellen en meardere mûsmodellen fan 'e sykte fan Alzheimer ferminderet. It ferbetteret ek de kognysje yn mûzen signifikant.

De ûndersikers fergelike genekspresje yn postmortem harsensmonsters fan pasjinten mei Alzheimer en net-Alzheimer's kontrôles. Se ûntdutsen dat Alzheimer's resultearret yn grutte feroaringen yn mikrogliale gen-ekspresje, en in ferheging fan PU.1-bining oan inflammatoare gen-doelen is in wichtich part fan dizze feroaringen. Ferleegjen fan PU.1-aktiviteit yn in mûsmodel fan Alzheimer's fermindere ûntstekking en neurodegeneraasje.

It team skreau mear as 58,000 lytse molekulen om ferbiningen te finen dy't ûntstekking en Alzheimer-relatearre genen kinne ferminderje, regele troch PU.1. A11 wie de machtichste ûnder de seis finalekandidaten. Yn eksperiminten útfierd op minsklike mikroglia-like sellen, fermindere A11 de ekspresje en útskieding fan inflammatoare cytokines en foarkommen dat mikroglia oerreagearje op inflammatoare tekens.

Fierder ûndersyk is nedich om A11 te ûntwikkeljen en te testen as behanneling foar de sykte fan Alzheimer. Dit belofte medisyn kin bydrage oan de ûntwikkeling fan mear effektive terapyen foar dizze ferneatigjende neurodegenerative oandwaning.

boarnen:

- Definysje fan sykte fan Alzheimer: De sykte fan Alzheimer is in sykte dy't it harsens oanfalt, wêrtroch in delgong fan mentale fermogens feroarsaket dy't mei de tiid minder wurdt. It is de meast foarkommende foarm fan demintens en ferantwurdet 60 oant 80 prosint fan dementiagefallen. D'r is gjin aktuele genêzing foar de sykte fan Alzheimer, mar d'r binne medisinen dy't kinne helpe om de symptomen te ferminderjen.

- MIT-definysje: MIT is in akronym foar it Massachusetts Institute of Technology. It is in prestisjeuze partikuliere ûndersyk universiteit yn Cambridge, Massachusetts dat waard oprjochte yn 1861. It is organisearre yn fiif Skoallen: arsjitektuer, engineering, geasteswittenskippen, keunsten en sosjale wittenskippen, behear, en wittenskip. De ynfloed fan MIT omfettet in protte wittenskiplike trochbraken en technologyske foarútgong. Syn missy is om fûnemintele kennis te sykjen oer de aard en gedrach fan libbene systemen en de tapassing fan dy kennis om sûnens te ferbetterjen, it libben te ferlingjen en sykte en ynvaliditeit te ferminderjen.

- Definysje fan National Institutes of Health: De National Institutes of Health (NIH) is it primêre buro fan 'e regearing fan' e Feriene Steaten ferantwurdlik foar biomedysk en folkssûnensûndersyk. It docht har eigen wittenskiplik ûndersyk fia har Intramural Research Program (IRP) en leveret grutte biomedyske ûndersyksfinansiering oan net-NIH-ûndersykfoarsjenningen fia har Extramural Research Program. Syn missy is om fûnemintele kennis te sykjen oer de aard en gedrach fan libbene systemen en de tapassing fan dy kennis om sûnens te ferbetterjen, it libben te ferlingjen en sykte en ynvaliditeit te ferminderjen.