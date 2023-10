MIT-yngenieurs ûntwikkelje nij systeem foar produksje fan griene wetterstofbrânstof

MIT-yngenieurs hawwe in nij systeem foarsteld foar it produsearjen fan griene, koalstoffrije wetterstofbrânstof dy't allinich wurdt dreaun troch sinne-enerzjy. Yn in stúdzje publisearre yn it Solar Energy Journal, de yngenieurs presintearje in konseptueel ûntwerp foar in sinne thermochemical wetterstof (STCH) systeem dat kin effisjint spjalte wetter mei help fan de sinne syn waarmte, generearje wetterstof mei nul broeikasgassen útstjit.

Op it stuit wurdt wetterstof foaral produsearre mei prosessen dy't ôfhinklik binne fan ierdgas en oare fossile brânstoffen, wêrtroch it in "grize" enerzjyboarne is. Yn tsjinstelling biedt STCH in folslein emisjefrij alternatyf, fertroud op duorsume sinne-enerzjy om wetterstof te produsearjen. Besteande STCH-ûntwerpen hawwe lykwols beheinde effisjinsje, mei mar 7 prosint fan sinneljocht brûkt foar wetterstofproduksje.

It MIT-team is fan doel de effisjinsje fan STCH te ferbetterjen troch maksimaal 40 prosint fan 'e waarmte fan' e sinne te benutten, wêrtroch it in skalberbere en betelbere opsje is foar it dekarbonisearjen fan 'e transportsektor. It doel is om it doel fan 'e Department of Energy te berikken fan it produsearjen fan griene wetterstof yn 2030 op $ 1 per kilogram.

It foarstelde systeem soe wurde keppele oan in besteande boarne fan sinnewaarmte, lykas in konsintrearre sinneplant (CSP), dy't spegels brûkt om sinneljocht te konsintrearjen en te reflektearjen nei in sintrale ûntfangsttoer. It STCH-systeem soe dan dizze waarmte brûke om wetter te splitsen en wetterstof te generearjen.

It hert fan it systeem is in twa-stap thermochemical reaksje wêrby't in metaal dat grypt soerstof út stoom, leaving efter wetterstof. It metaal wurdt dan opnij ferwaarme yn in fakuüm om it te regenerearjen en de soerstof te ferwiderjen. It systeem soe bestean út in sirkelfoarmige baan mei doaze-foarmige reaktors dy't gean troch waarme en koele stasjons. De hjitte stasjons bleatstelle it metaal oan hege temperatueren om soerstof te ferwiderjen, wylst de koele stasjons it bleatstelle oan stoom om wetterstof te produsearjen.

Om útdagings te oerwinnen dy't ferbûn binne mei waarmteherstel en fakuümskepping, hawwe de ûndersikers enerzjybesparjende oplossingen opnommen. Reaktors oan wjerskanten fan it spoar wikselje waarmte troch termyske strieling, en in twadde set fan reaktors circling om de earste trein drage in oar metaal dat absorbearret soerstof út de binnenste reaktors sûnder de needsaak foar enerzjy-yntinsive fakuüm pompen.

Simulaasjes fan it ûntwerp hawwe oantoand dat it de effisjinsje fan sinne thermochemyske wetterstofproduksje signifikant kin ferheegje fan 7 prosint nei 40 prosint.

Troch dit systeem te ûntwikkeljen, hoopje de MIT-yngenieurs om griene wetterstof kosten-effektyf en op skaal te generearjen, en it paad foar in takomst pleatse wêr't wetterstof fossile brânstoffen kin ferfange yn ferfier op lange ôfstân.

