In nije universele wet fan 'e natuer: evolúsje jildt foar alle komplekse systemen

In team fan wittenskippers en filosofen hat in baanbrekkend konsept yntrodusearre dat se "in ûntbrekkende wet fan 'e natuer" neame. Se beweare dat evolúsje net beheind is ta biologysk libben, mar in fûnemintele proses is dat jildt foar alle komplekse systemen yn it universum, fan himellichems oant atomêre struktueren. It team stelt de "Wet fan tanimmende funksjonele ynformaasje" foar, dy't stelt dat elk systeem, libbend as net-libjend, sil evoluearje as ferskate konfiguraasjes seleksje ûndergeane op basis fan funksjonaliteit.

De ûndersikers identifisearje trije definieare skaaimerken fan evoluearjende systemen: mannichfâldichheid fan komponinten, ferskaat oan arranzjeminten en seleksje foar funksje. Se suggerearje dat dizze skaaimerken mienskiplik binne foar komplekse evoluearjende systemen oer ferskate fjilden.

De kaai foar dizze universele wet fan 'e natuer leit yn it konsept fan "seleksje foar funksje." De ûndersikers wreidzje út op Darwin's teory fan natuerlike seleksje, en kategorisearje funksje yn trije ûnderskate soarten: stabiliteit, dynamyske persistinsje en nijichheid. Funksje is net langer beheind ta survivaltrekken, mar omfettet attributen dy't bydrage oan it trochgeande bestean, diversifikaasje en kompleksiteit fan in systeem.

De stúdzje yllustrearret dizze teory mei foarbylden út sawol biologyske as net-biologyske konteksten. It beljochtet de evolúsjonêre reis fan it libben op ierde, fan it ûntstean fan fotosynteze oant de ûntwikkeling fan komplekse gedrach. It konsept fan evolúsje rint lykwols bûten it organyske libben. It mineraalryk, bygelyks, eksposearret in eigen evolúsjonêr paad, wêr't ienfâldige mineraalkonfiguraasjes yn 'e rin fan' e tiid oanlieding hawwe jûn ta hieltyd kompleksere.

Fierders fertsjinwurdigje stjerren sels in evolúsjonêr wûnder troch it smeden fan swierdere eleminten, wat bydraacht oan it gemyske ferskaat en kompleksiteit fan it universum.

It ûndersyk beklammet dat Darwinske evolúsje in spesjaal gefal is binnen dit bredere natuerlike ferskynsel. It suggerearret dat de prinsipes dy't it ferskaat fan it libben op ierde driuwe, ek jilde foar inanimate systemen.

Dizze stúdzje, publisearre yn 'e Proceedings of the National Academy of Sciences, is in gearwurkjende poging wêrby't wittenskippers út ferskate dissiplines binne. Troch de universele oanstriid fan komplekse systemen te erkennen om nijichheid, stabiliteit en dynamyske persistinsje te generearjen, definiearret dit ûndersyk ús begryp fan evolúsje as in ynherinte karakteristyk fan ús hieltyd evoluearjende universum.

