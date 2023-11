NASA's Juno-romteskip hat in baanbrekkende ûntdekking dien op Ganymede, de grutste moanne fan Jupiter, en smiet ljocht op 'e ferburgen wûnders ûnder syn izige bûtenkant. Mei help fan gegevens fan 'e Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM), hawwe ûndersikers minerale sâlten en organyske ferbiningen identifisearre op it oerflak fan Ganymede, wat it bestean fan in grutte ynterne oseaan fierder befêstiget.

Eardere waarnimmings fan oare NASA-misjes en de Very Large Telescope (VLT) fan it European Southern Observatory (VLT) hingje op de oanwêzigens fan sâlten en organyske stoffen, mar misten de nedige romtlike resolúsje foar in definitive fêststelling. Tidens syn tichtby fleanfjild yn juny 2021 naam Juno's JIRAM-ynstrumint lykwols ynfrareadôfbyldings en spektra fan it oerflak fan 'e moanne mei ungewoane detail.

De gegevens mei hege resolúsje krigen tidens dizze moeting iepenbiere de unike spektrale skaaimerken fan ferskate net-wetter-iismaterialen. Hydraated natriumchloride, ammoniumchloride, natriumbikarbonaat, en mooglik alifatyske aldehyden wiene ûnder de fûnemintele kaaiferbiningen. Dizze befiningen biede weardefolle ynsjoch yn 'e komposysje fan Ganymede en jouwe ferrassende oanwizings oer syn geologyske skiednis.

"Wy fûnen de grutste oerfloed fan sâlten en organyske stoffen yn 'e tsjustere en ljochte terreinen op breedtegraden beskerme troch it magnetyske fjild. Dit suggerearret dat wy de oerbliuwsels sjogge fan in djippe oseaan pekel dy't it oerflak fan dizze beferzen wrâld berikte," ferklearre Scott Bolton, Juno's haadûndersiker fan it Southwest Research Institute yn San Antonio.

Dizze ûntdekking ferbettert net allinich ús begryp fan 'e komplekse skiekunde fan Ganymede, mar foeget ek ta oan it groeiende lichem fan bewiis dat it bestean fan ûndergrûnse oseanen yn izige moannen yn it sinnestelsel stipet. Europa, in oare Joviaanske moanne, wurdt ek leaud dat it in oseaan ûnder syn izige krust hat en hat in haadfokus west fan Juno's ûndersiken.

Wylst Juno syn missy trochgiet, wurdt it taret op in kommende moeting mei Io, ien fan 'e moannen fan Jupiter dy't fierd wurdt om syn yntinse fulkaanaktiviteit. Plend foar 30 desimber sil dizze tichtby fleane it romteskip binnen mar 932 miles (1,500 kilometer) fan Io's eksplosive oerflak bringe. Ynsichten krigen fan dizze moeting wurde grif ferwachte, om't se sille bydrage oan ús begryp fan flechtige prosessen binnen it sinnestelsel.

