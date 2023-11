Tidens de hjerst 2023 konvokaasje hâlden op Place des Arts, rûnen sawat 1,000 studinten oer it Salle Wilfrid-Pelletier-poadium om har goed fertsjinne graden te ûntfangen. De Universiteit naam dizze kâns om treflike persoanen te erkennen foar har opmerklike bydragen oan wittenskip en keunst.

Ien sa'n yndividu eare tidens de seremoanje fan 'e moarn wie MiMi Aung, dy't waard presintearre mei de prestisjeuze Doctor of Science, honoris causa. Aung, in pionier yn romte-yngenieur, makke skiednis wylst se wurke by NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL). Se liede de skepping en suksesfolle flecht fan it earste fleantúch om oandreaun en kontrolearre flecht op in oare planeet te berikken. It baanbrekkende fleantúch mei de namme "Ingenuity" naam ôf yn 'e tinne sfear fan Mars en bleau yn' e loft foar in yndrukwekkende 39 sekonden. Fergelykber duorre de earste flecht troch de bruorren Wright op ierde mar 12 sekonden. De fernimstichheid fan Aung hat yn 'e ôfrûne pear jier laat ta mear dan 60 suksesfolle misjes foar "Ingenuity". Troch har horizonten út te wreidzjen, kaam Aung koartlyn by Amazon's Project Kuiper as direkteur fan technysk programmabehear, wêr't se fan doel is wrâldwide breedbânynternet tagong te fergrutsjen fia in satellytnetwurk yn in lege baan om de ierde.

Yn 'e middei Convocation seremoanje, de Universiteit huldige Robert Houle, in keunstner en McGill ôfstudearre, mei de wurdearre titel fan Doctor of Laws, honoris causa. Houle's reis as oerlibbene fan 'e wenskoalle late him ta treast te finen en himsels út te drukken troch skilderjen en tekenjen. Yn 'e lêste fiif desennia hat hy him ûntwikkele ta ien fan' e foaroansteande figueren yn 'e hjoeddeiske Kanadeeske keunst. Houle hat syn libben wijd oan it pleitsjen foar de erkenning fan ynheemse artysten en it fêstigjen fan lânseigen liederskip binnen akademyske en kulturele ynstellingen. Opmerklik waard hy de earste kurator fan eigentiidske lânseigen keunst yn it Canadian Museum of Civilization en wie ek de earste heechlearaar ynheemse stúdzjes oan it Ontario College of Art and Design. Houle syn útsûnderlike bydragen oan 'e Kanadeeske keunst hawwe him in protte eare opsmiten, wêrûnder de Janet Braide Memorial Award for Excellence in Canadian Art History, dy't hy twa kear wûn hat.

De konvokaasje fan 'e hjerst 2023 fierde de prestaasjes fan dizze opmerklike persoanen dy't de grinzen fan wittenskip en keunst hawwe ferdreaun. Harren ynfloedrike bydragen sille sûnder mis takomstige generaasjes ynspirearje om nije hichten te berikken en har eigen bliuwende legaten te meitsjen.

FAQ

Wat is honoris causa?

Honoris causa is in Latynske term dy't brûkt wurdt om in earediploma oan te jaan dat wurdt útrikt troch in universiteit of ynstelling sûnder dat de ûntfanger de gewoane akademyske easken foltôge hat.

Wa is MiMi Aung?

Wa is Robert Houle?

