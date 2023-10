Undersikers studearje gefolgen fan tiidferoarjende golfmeganika

Undersikers fan 'e Universiteit fan Tampere en de Universiteit fan East-Finlân hawwe in stúdzje útfierd oer tiidferoarjende golfmeganika yn fotonika. Se wiene fan doel om te definiearjen hoe't tiidferoarjende media ynfloed op golfferskynsels en ûndersochten de oanpassingen makke oan 'e standertwellefergeliking as de snelheid fan in welle net konstant is. It team ûntwikkele in fersnellende welle-fergeliking dy't soarge foar feroaringen yn 'e snelheid fan in welle oer de tiid.

Yn it earstoan kamen de ûndersikers útdagings tsjin by it oplossen fan de fergeliking, mar se realisearren dat it gedrach fan de oplossing op dat fan relativistyske ferskynsels like. Se fûnen dat in konstante referinsjesnelheid, lykas de fakuümsnelheid fan ljocht, nedich wie om oplossingen te produsearjen dy't oerienkomme mei ferwachte gedrach. Dit ûndersyk late ta de ûntdekking fan 'e "pylk fan' e tiid", dy't in goed definieare rjochting fan 'e tiid fêststelt yn termen fan fersnellende weagen. De ûndersikers observearre dat de fersnellende golffergeliking allinich oplossingen tastien wêr't de tiid foarút streamt, mar net efterút.

Fierder ûndersocht de stúdzje it behâld fan enerzjy en momentum yn trochgeande weagen oer ynterfaces. It behâld fan momentum yn ljocht is in ûnderwerp fan debat west bekend as de Abraham-Minkowski-kontrovers. Troch har ûndersyk hawwe de wittenskippers fêststeld dat relativistyske effekten in rol spylje by it behâld fan it momentum fan weagen. Se skriuwe de yllúzje fan net-behâld oan lingtekontrôle feroarsake troch tiiddilataasje ûnderfûn troch de welle yn in materiaal medium.

De fersnellende golffergeliking hat brede tapassingen en kin brûkt wurde yn 'e analytyske modellering fan trochgeande weagen, sels yn tiidferoarjende materialen. It stelt ûndersikers yn steat om senario's te ferkennen dy't earder allinich numeryk oplost wiene. Ien sa'n senario omfettet in steurd fotonysk tiidkristal, in hypotetyske substansje wêryn weagen eksponentiell fertrage wylst se enerzjy krije. It formalisme fan it team hat oantoand dat de feroaring yn enerzjy yn dizze gefallen komt troch de bûgde romte-tiid ûnderfûn troch de welle.

Dizze stúdzje draacht by oan it befoarderjen fan it begryp fan tiidferoarjende media en har ynfloed op golfferskynsels. It beljochtet ek de fûnemintele skaaimerken fan 'e natuer, ynklusyf de fêste rjochting fan' e tiid en it behâld fan momentum yn weagen. Fierder ûndersyk op dit fjild kin liede ta wichtige ynnovaasjes yn fotonika en fierder.

boarnen:

– Matias Koivurova, Charles W. Robson, en Marco Ornigotti. "Tiid-fariearjende media, relativiteit, en de pylk fan 'e tiid." Optica. DOI: 10.1364/OPTICA.494630