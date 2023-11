Argeologyske ûntdekking docht bliken dat âlde minsken skuon droegen yn Súd-Afrika

Argeologen hawwe koartlyn in baanbrekkende ûntdekking makke oan 'e Kaapkust fan Súd-Afrika dy't ús begryp fan' e iere minsklike technologyske foarútgong útdaget. De befinings suggerearje dat âlde minsken mooglik skuon droegen hawwe yn 'e Midsieuwen, in perioade ek bekend as de Mesolithyske perioade yn' e Afrikaanske prehistoarje. Dizze ûntdekking, datearret tusken 75,000 en 150,000 jier lyn, wiist op de mooglikheid dat âlde minsken in gruttere kognitive kompleksiteit hiene dan earder leaude.

De âldst bekende skuon, neffens eardere argeologyske fynsten, datearje mar sa'n 6,000 jier werom en waarden fûn yn dielen fan Europa. Earder waard tocht dat minsken yn Súd-Afrika oant likernôch 2,000 jier lyn gjin skuon droegen. Nije bewiis lâns de Kaapkust fan Súd-Afrika daagje dit begryp lykwols út. Spoarfossylen yn paleo-oerflakken hawwe iepenbiere wat saakkundigen leauwe dat it minsklike fuotprinten binne klaaid yn ien of oare foarm fan rûge skuon-achtige bedekking.

Bernhard Zipfel, in ûndersiker oan 'e Universiteit fan Witwatersrand, it Ynstitút foar Evolutionary Studies fan Johannesburg, stelt dat dizze befiningen oanjaan dat âlde minsken dy't har fuotprinten oan 'e Kaapkust yn 'e Midsieuwen efterlitten, wierskynlik in soarte fan iere skuon droegen. It rotsige terrein lâns de kust soe foetbeskerming nedich hawwe om blessueres foar te kommen dy't fataal wêze kinne.

De soarten skuon droegen troch âlde minsken binne noch ûnwis fanwege de bederflike aard fan 'e brûkte materialen. Oars as stiennen artefakten, degradearret skuon makke fan organyske materialen fluch en sil wierskynlik tûzenen jierren net oerlibje. Undersikers brûke lykwols spoarfossylen as middel om it skuon te bestudearjen dat ús âlde foarâlden droegen. Spoarfossylen omfetsje de ôfdrukken dy't efterlitten binne troch âlde fuotprinten, lichemsprinten en oare bewiis dy't ynsjoch kinne leverje yn it âlde libben.

Op grûn fan it uterlik fan 'e spoarfossylen suggerearret Zipfel dat de âlde skuon it meast lykje op "plakkies" of flip flops. De oerienkomsten tusken de spoarfossylen en de sandalen droegen troch it San-folk, de âldste ynwenners fan Súdlik Afrika, stypje dizze hypoteze fierder.

Om mear ynsjoch te krijen, diene Zipfel en syn kollega's eksperiminten mei moderne reproduksjes fan ferskate âlde skuontypen, wylst se lâns deselde strannen rûnen wêr't dizze skuonbeklaaide persoanen eartiids rûnen. De fergeliking fan 'e spoarfossylen mei de moderne spoaren produsearre troch de reproduksjes die bliken wichtige korrelaasjes, wêrtroch't de ûndersikers op syn minst trije ûnderskate spoarplakken identifisearje makke troch minsken dy't âlde skuon droegen.

Wylst guon fragen bliuwe en mear ûndersyk nedich is, leauwe Zipfel en syn team dat har ûntdekkingen bydrage oan ús begryp fan wannear't minsken foar it earst begûnen skuon te dragen. Dizze befiningen suggerearje sterk dat de regio fan súdlik Afrika in krúsjale rol spile yn 'e ûntwikkeling fan kognitive en praktyske kapasiteiten ûnder âlde minsken. It ûndersyk útfierd troch Zipfel en syn kollega's biedt weardefolle ynsjoch yn 'e technologyske foarútgong fan ús iere foarâlden en smyt nij ljocht op' e kompleksiteit fan har kognitive kapasiteiten.

Frequently Asked Questions (FAQ)

F: Wannear waarden de ierst bekende skuon ûntdutsen?

A: De ierst bekende skuon, dy't sa'n 6,000 jier werom geane, waarden fûn yn dielen fan Jeropa.

F: Wat wiene de eardere oertsjûgingen oer skuongebrûk yn Súd-Afrika?

A: It waard leaud dat minsken yn Súd-Afrika gjin skuon droegen oant sawat 2,000 jier lyn.

F: Wat iepenbiere de resinte ûntdekking yn Súd-Afrika?

A: De ûntdekking die bliken spoarfossilen fan minsklike fuotprinten dy't ien of oare foarm fan rûge skuon-like bedekking droegen, wat oanjout dat âlde minsken yn Súd-Afrika mooglik skuon droegen hawwe yn 'e Midsieuwen.

F: Hokker soarten skuon droegen âlde minsken?

A: De krekte soarten skuon droegen troch âlde minsken binne noch ûnwis fanwege de bederflike aard fan 'e materialen. Op grûn fan it uterlik fan 'e spoarfossylen lykje se lykwols it meast op flipflops.

F: Wêrom is de ûntdekking wichtich?

A: De ûntdekking daagt eardere oertsjûgingen út oer de timing en gebrûk fan skuon yn Súd-Afrika, wat suggerearret dat âlde minsken kognitiveer avansearre wiene as earder tocht. It beljochtet ek it belang fan 'e súdlike Afrikaanske regio yn' e ûntwikkeling fan iere minsklike kognitive en praktyske kapasiteiten.