In resinte stúdzje útfierd op it International Space Station (ISS) hat in potinsjele oplossing iepenbiere foar it oanhâldende probleem fan mikrobiële besmetting. Mikroben, dy't troch astronauten en fracht nei it ISS brocht wurde, kinne hibernearjende hoalen foarmje, bekend as biofilms. Dizze biofilms foarmje in bedriging foar de sûnens fan astronauten en kinne apparatuer op it stasjon beskeadigje. In behanneling mei in silisium-basearre smeermiddel hat lykwols belofte resultaten toand by it foarkommen fan biofilmfoarming.

Biofilms binne komplekse matriksen fan sellen produsearre troch mikroben, en se kinne fûn wurde op ferskate oerflakken fan it ISS, ynklusyf romtepakken en wettersystemen. Wylst guon mikroben harmless of sels foardielich binne, kinne skealike mikroben it ferdigeningssysteem fan it lichem ûntwykje en weefselskea feroarsaakje. Dizze skealike mikroben wurde beskerme troch de biofilms dy't se meitsje, wêrtroch't se sliepend bliuwe kinne en deteksje ûntwykje.

De silisium-basearre smeermiddelbehandeling waard earst op ierde hifke en bewiisde effektyf yn it foarkommen fan biofilmfoarming. Yn it ISS-eksperimint behannele astronauten oerflakmaterialen mei it smeermiddel en bleatstelden se oan in baktearje neamd Pseudomonas aeruginosa. Nei trije dagen ynkubaasje op it stasjon die bliken dat it smeermiddel foarkaam hie dat de baktearjes op it oerflak sammele.

Dizze ûntdekking is benammen wichtich foar lange termyn romtemisjes nei de moanne en Mars, wêr't it ûntfangen fan reservedielen of it prompt werombringen fan bemanning nei ierde net mooglik is. It finen fan oplossingen om mikrobiële besmetting te ferminderjen is krúsjaal foar it behâld fan sûnens fan astronauten en it garandearjen fan de funksjonaliteit fan apparatuer.

Njonken syn tapassingen yn 'e romte, kin dit ûndersyk ek gefolgen hawwe foar it skjinhâlden fan medyske apparaten en it ferminderjen fan mikrobe-oandreaune korrosysje yn yndustry lykas oalje- en gasproduksje. De previnsje fan biofilmfoarming kin helpe om de risiko's fan flater fan apparatuer en gefaarlike oaljespillen te ferminderjen.

Dizze stúdzje waard publisearre yn it tydskrift npj Microgravity op 16 augustus 2021.

boarnen:

- Boarneartikel: Net keppele boarne

- Definysje fan biofilms: "In biofilm is in laach fan mikro-organismen, ynklusyf baktearjes, dy't hechtet oan in oerflak en produsearret in beskermjende matrix neamd in ekstracellular polymeric stof (EPS)." (Boarne: Study.com)

- Definysje fan mikroben: "Mikroben binne mikroorganismen, lykas baktearjes, firussen, skimmels en protozoa, dy't te lyts binne om mei it bleate each te sjen." (Boarne: News-Medical.net)